НАЗК не виявило фактів, що його співробітники були причетні до корупції в «Енергоатомі». Перевірку проводили через згадку на «плівках Міндіча»

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило службову перевірку в межах справи про корупцію в «Енергоатомі». Її розпочали 10 листопада 2025 року у відповідь на публікацію НАБУ «плівок Міндіча».

Про це йдеться на сайті НАЗК.

На «плівках» агентство згадує виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов, відомий як «Тенор».

За результатами перевірки НАЗК не виявило фактів, що підтверджують причетність працівників агентства до корупції, отримання неправомірної вигоди чи наявності зовнішнього впливу на ухвалення рішень.

Справа «Мідас»

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман(«Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави, а за Фурсенка — 95 мільйонів гривень.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Гринчук та Галущенка звільнили з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту, а Зеленський вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці. Наступного дня журналісти «Схем» з посиланням на джерела повідомили, що за нього внесли заставу — понад 51,6 мільйона гривень.

1 грудня ВАКС заочно відправив під варту Тимура Міндіча.