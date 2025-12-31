Корупція в Мінрегіонів: НАБУ і САП завершили слідство щодо колишнього віцепрем’єра Чернишова і ще пʼятьох фігурантів

Новини

НАБУ і САП завершили розслідування у справі колишнього віцепрем’єр-міністра України та ще пʼятьох фігурантів. Їх підозрюють у зловживанні посадою та отриманні хабарів.

Про це пише НАБУ.

НАБУ не називає імен, але, імовірно, один з фігурантів — віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов. Раніше він обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України.

За версією слідства, один зі столичних забудовників хотів незаконно отримати земельну ділянку в Києві під житлову забудову. Для цього він звернувся до керівництва Мінрегіону. Міністр, держсекретар відомства, радник і директорка державного підприємства допомогли створити схему передачі землі цьому держпідприємству.

Після цього держпідприємство уклало інвестиційні договори з «потрібною» будівельною компанією. За умовами угод забудовник мав передати державі частину квартир — залежно від вартості землі. Але землю та будівлі на ній оцінили майже в п’ять разів дешевше за ринкову ціну. Через це держава могла втратити нерухомість на понад мільярд гривень.

Слідство також встановило, що за допомогу забудовник «віддячив» міністру та іншим учасникам схеми великими знижками на квартири в уже збудованих житлових комплексах. Квадратний метр для них коштував від 1 000 до 8 000 гривень, тоді як ринкова ціна становила майже 30 000 гривень.

Загальна сума такої вигоди для міністра перевищила 14,5 мільйона гривень. Реалізувати схему не вдалося — НАБУ і САП домоглися арешту цієї ділянки. На більшість квартир, отриманих за цією схемою, суд наклав арешт.

Чернишова також підозрють у зловживанні посадою та отриманні хабаря, будівництві маєтків на десятки мільйонів гривень у Козині й у справі «Енергоатому».

Справа «Мідас»

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізувалиприблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман(«Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави, а за Фурсенка — 95 мільйонів гривень.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Гринчук та Галущенка звільнили з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту, а Зеленський вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці. Наступного дня журналісти «Схем» з посиланням на джерела повідомили, що за нього внесли заставу — понад 51,6 мільйона гривень.

1 грудня ВАКС заочно відправив під варту Тимура Міндіча.