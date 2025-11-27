За Ігоря «Рьошика» Фурсенка внесли 95 млн грн застави. Журналісти зʼясували, що це зробила «фірма з торгівлі деревиною»

Новини

За фігуранта справи про корупцію в «Енергоатомі» Ігоря Фурсенка внесли 95 мільйонів гривень застави. На записах, які опублікувало НАБУ, він відомий як «Рьошик».

Про це пишуть «Схеми» з посиланням на адвоката Петра Бойка та на джерела серед правоохоронців.

Заставу внесли 24 листопада. Наступного дня Фурсенка випустили з СІЗО. Він зобовʼязаний здати паспорти та носити електронний браслет.

Слідчі називають Фурсенка головним бухгалтером злочинної організації. На записах НАБУ він скаржився співрозмовнику, що йому було важко нести в коробці 1,6 мільйона (ймовірно — доларів).

За даними «Схем», гроші внесла компанія «Варус Сінерджи». Її діяльність — оптова торгівля деревиною і будматеріалами, а статутний капітал — 100 тисяч гривень. Компанію зареєстрували в Маріуполі у 2019 році, а у 2022-му змінили юридичну адресу на Київ.

Власником компанії вказаний Богдан Фуркевич з Камʼянець-Подільського. У сервісі Getcontact його номер телефону підписаний як «Богдан Рішало Від Андрія», «Богдан Поліція» та «Богдан Воїнкомат Камʼянець». На дзвінки журналістів Фуркевич не відповів.

13 листопада стало відомо, що сукупно 37 мільйонів гривень застави внесли за двох жінок, яких у справі називають працівницями «бек-офісу». Ймовірно, йдеться про Лесю Устименко і Людмилу Зоріну. «Схеми» з посиланням на джерела писали, що це зробила компанія «Вангар». Її створили у травні цього року, основний вид діяльності — «виробництво мебелі», а статутний капітал — 1 000 грн.

Політична криза та розслідування корупції в енергетиці

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Устименко відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Обоє міністрів подали у відставку, уряд проголосував за звільнення Гринчук та Галущенка з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту. Крім того, Зеленський вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на 2 місяці. Наступного дня журналісти «Схем» з посиланням на джерела повідомили про те, що за нього внесли заставу — понад 51,6 мільйона гривень.

Після цих подій президент Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» в управлінні енергетикою.