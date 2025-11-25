Фігуранти справи «Мідас» зібрали понад 527 довідок на депутатів, журналістів і детективів. Головні заяви НАБУ

Новини

Детективи Національного антикорупційного бюро знайшли у так званому бек-офісі фігурантів справи про корупцію в енергетиці 527 довідок на різних посадовців.

Про це йшлося під час засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики 25 листопада.

Довідки стосувалися депутатів, журналістів і детективів НАБУ, які займалися розслідуванням в енергетиці, правоохоронних органах та інших резонансних справах. Серед них:

15 детективів НАБУ, зокрема Руслан Магамедрасулов, Віталій Тебекін, Євген Токарєв, які отримали підозри;

16 народних депутатів, зокрема члени комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна та Ярослав Железняк;

18 міністрів та їхніх заступників — зокрема посадовці, які обіймали посади в Міненерго та Мін’юсті;

9 співробітників СБУ;

10 журналістів, що висвітлюють корупцію. Серед них — Юрій Ніколов, нині покійний Олексій Шалайський та інші;

ексголова «Укренерго» та колишній голова «Нафтогазу».

За даними детектива НАБУ Олександра Абакумова, ці профайли містили адреси, паспортні дані та іншу закриту інформацію. Частину файлів зібрали 17 липня — за кілька днів до атаки на антикорупційні органи.

Очільник НАБУ Семен Кривонос каже, що записи з «плівок Міндіча» ще не всі опублікували, аби не зашкодити слідству.

«Ми ще не опублікували матеріали, які перебувають на стадії глибшого дослідження, встановлення всіх обставин. Немає ніякого тиску», — зазначив Кривонос.

Під час обшуків детективи вилучили велику кількість цифрових носіїв фігурантів. Наразі їх опрацьовують. Кількість підозрюваних у справі «Мідас» буде збільшуватися.

За словами Кривоноса, про втечу Тимура Міндіча детективи дізналися вже за фактом — вони не контролювали його переміщення і не могли протидіяти цьому.

Крім того, НАБУ має понад 10 «обʼємних» кримінальних проваджень щодо будівництва фортифікацій. Це стосується не тільки Полтавської обладміністрації, а й Харківської та інших областей.

Політична криза та розслідування корупції в енергетиці

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Обоє міністрів подали у відставку, уряд проголосував за звільнення Гринчук та Галущенка з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту. Крім того, Зеленський вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на 2 місяці. Наступного дня журналісти «Схем» з посиланням на джерела повідомили про те, що за нього внесли заставу — понад 51,6 мільйона гривень.

Після цих подій президент Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» в управлінні енергетикою.