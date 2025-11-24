СБУ спростувала інформацію про підготовку підозр голові фракції «Слуга народу» Арахамії та очільнику САП Клименку

Новини

Служба безпеки України не готувала підозр у державній зраді голові фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії та очільнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку.

Про це повідомила спецслужба в коментарі «Бабелю».

Там зазначили, що жодних таких «вказівок», «прохань» чи «натяків» з Офісу президента чи будь-якої іншої структури до СБУ не надходило.

За законом, слідчі Служби безпеки не можуть повідомляти про підозру чинним депутатам України.

Раніше «Українська правда» випустила матеріал, в якому йшлося, що на тлі викриття масштабної корупції в енергетиці та вимог депутатів звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака в ОП 20 листопада планували вручити підозру голові фракції президента Давиду Арахамії.

Підставою мали б стати його контакти з довіреною особою Путіна — олігархом Романом Абрамовичем, з яким він підтримував звʼязок від перших переговорів у Стамбулі у 2022 році. Утім, знайти охочих підписати та висунути підозру Арахамії не вдалося.

Також у матеріалі УП йдеться, що Єрмак наказав силовикам готувати підозру керівнику САП Олександру Клименку.

Політична криза та розслідування корупції в енергетиці

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Обоє міністрів подали у відставку, уряд проголосував за звільнення Гринчук та Галущенка з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту. Крім того, Зеленський вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на 2 місяці. Наступного дня журналісти «Схем» з посиланням на джерела повідомили про те, що за нього внесли заставу — понад 51,6 мільйона гривень.

Після цих подій президент Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» в управлінні енергетикою.