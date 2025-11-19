Частина фракції «Слуга народу» закликає створити нову коаліцію на тлі скандалу з «Енергоатомом»

Новини

Кузьмін Олександр / УНІАН

Частина депутатів фракції «Слуга народу» закликає створити «коаліцію національної стійкості», щоб «відновити довіру українців та міжнародних партнерів до держави».

Про це повідомив народний депутат Микита Потураєв.

Скільки представників фракції підтримують його — наразі невідомо.

Коаліцію пропонують «між усіма проукраїнськими партіями та групами». Після цього вона має призначити «уряд національної стійкості», без партійних квот і неформальних домовленостей.

Також у повідомленні йдеться про необхідність підтримки розслідувань НАБУ і САП, притягнення фігурантів справи про корупцію в «Енергоатомі» до відповідальності та відновлення конституційного балансу між усіма гілками влади.

Політична криза та розслідування корупції в енергетиці

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Обоє міністрів подали у відставку, це питання цього тижня розгляне Верховна Рада. Крім того, Зеленський уже вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.

Колишньому віцепрем’єр-міністру повідомили підозру у справі про можливу корупцію в енергетиці та відправили під варту.

Президент Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» в управлінні енергетикою.