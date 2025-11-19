Суд залишив під вартою підозрюваного у справі про корупцію в «Енергоатомі»

Новини

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою на два місяці посадовця «Енергоатому», якого підозрюють у справі про корупцію. Його імʼя не називають, але, ймовірно, мова йде про Дмитра Басова, на записах НАБУ він відомий під псевдонімом «Тенор».

Про це повідомила АП ВАКС.

Як альтернативу йому залишили заставу у 40 мільйонів гривень.

Басов — колишній правоохоронець, у 2014—2015 роках служив у Генпрокуратурі. Входив до складу групи, яка розслідувала розстріли Небесної сотні та економічні злочини експрезидента-втікача Януковича.

На момент створення записів, які 10 листопада опублікувало НАБУ, Басов був виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому».

У НАБУ стверджують, що Басов і колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет») могли розставляти людей на посади в «Енергоатомі», а Басов міг зупиняти виплати за контрактами та гальмувати укладання нових, навіть всупереч вказівкам керівника компанії.

Політична криза та розслідування корупції в енергетиці

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Обоє міністрів подали у відставку, це питання цього тижня розгляне Верховна Рада. Крім того, Зеленський уже вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні

Колишньому віцепрем’єр-міністру повідомили підозру у справі про можливу корупцію в енергетиці та відправили під варту.

Президент Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» в управлінні енергетикою.