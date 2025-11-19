Галущенка і Гринчук звільнили з посад міністрів юстиції та енергетики

Новини

«Бабель»

Парламент 19 листопада проголосував за відставку Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук із посади міністра енергетики. Вони фігурують у розслідуванні НАБУ про корупцію в енергетиці.

Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Ради.

Парламент підтримав відставку Галущенка 323 голосами. Ніхто не заперечував.

Водночас за звільнення Гринчук проголосували 315 нардепів.

Обох міністрів не було в залі парламенту під час голосування. Депутати викликали до Верховної Ради премʼєр-міністерку Юлію Свириденко та секретаря РНБО Рустема Умєрова. За словами голови ВРУ Руслана Стефанчука, Свириденко веде перемовини з МВФ, тому замість неї прийшов віцепремʼєр Тарас Качка.

Депутати «Європейської солідарності» другий день поспіль блокували трибуну — вони вимагали звіту премʼєрки Юлії Свириденко та міністрів Галущенка і Гринчук перед розглядом їхньої відставки.

«Європейська солідарність» також вимагає відставки всього уряду, а не лише двох міністрів.

Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму виступі закликав Раду звільнити «всіх дотичних» до корупційної схеми в енергетиці, очільника Офісу президента Андрія Єрмака — «в першу чергу».

Крім того, Железняк ініціював звільнення Олексія Кулеби з посади віцерем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій.

Політична криза та розслідування корупції в енергетиці

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Обоє міністрів подали у відставку, це питання цього тижня розгляне Верховна Рада. Крім того, Зеленський уже вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту.

Президент Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» в управлінні енергетикою.