ДБР почало перевірку, чи мали його співробітники звʼязки з фігурантами справи «Мідас»

Новини

Державне бюро розслідувань почало перевірку, чи мали його співробітники звʼязки з фігурантами справи «Мідас».

Про це повідомив керівник управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Він не уточнив, про кого саме мова, однак на «плівках Міндіча» та судових засіданнях минулого тижня згадували про можливий звʼязок з ДБР Ігоря Миронюка («Рокет»).

Відповідне розслідування почали ще 14 листопада за статтями про хабарництво та перевищення влади.

Слідчі перевіряють інформацію про такі можливі злочини:

отримання хабарів окремими працівниками ДБР за доступ до даних про розслідування;

тиск на окремих посадовців;

обшуки на замовлення фігурантів справи.

Також ДБР перевірить можливе перевищення влади чи службових повноважень окремими працівниками ДБР. При цьому жодних відсторонень у Бюро у цій справі поки не було.

Операція «Мідас» — розслідування корупції в енергетиці

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка й Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

А прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Обоє міністрів подали у відставку, це питання цього тижня розгляне Верховна Рада. Крім того, Зеленський уже вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, мова про Олексія Чернишова, йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.

Президент Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» в управлінні енергетикою.