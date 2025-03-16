Відновлення допомоги США, земельна корупція в Києві, вбивство активіста Ганула. Головне за тиждень

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Упродовж тижня США скасували паузу в обміні розвідданими та відновили допомогу Україні, експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі засудили до 9 років вʼязниці, мер Києва Віталій Кличко анонсував масові звільнення в КМДА, а в Одесі вбили активіста Демʼяна Ганула.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

США закривають понад 80% програм USAID

Сполучені Штати офіційно закривають 83% програм USAID, повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

На 5 200 контрактів, які зараз скасовують, витрачали «десятки мільярдів доларів» — це нібито не давало користі й шкодило Штатам. Рештою програм USAID, які не скасовують, тепер більш ефективно управлятиме Державний департамент.

20 січня, у день інавгурації, президент Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Після цього працівників агентства почали відправляти в адміністративні відпустки без збереження виплат.

Вашингтон відновлює допомогу та обмін розвідданими, а Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя

США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Києву, йшлося в спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США 11 березня в Джидді, що в Саудівській Аравії.

Україна погодилася з пропозицією американської сторони про негайне запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню. Це стане можливим за взаємною згодою сторін — якщо РФ прийме ці умови й також дотримуватиметься їх.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Москва.

Росія атакувала цивільне судно під прапором Барбадосу в Одеському порту

Окупанти ввечері 11 березня вдарили по цивільному судну MJ PINA під прапором Барбадосу — загинули чотири громадянина Сирії. Наймолодшому загиблому було 18 років, найстаршому — 24. Ще двоє людей дістали поранень — українець і сирієць.

Під час російського удару судно завантажувалося пшеницею для експорту до Алжиру. Також пошкоджений ще один корабель, причали й склади для зберігання зерна.

Експрезидент Грузії Саакашвілі отримав 9 років вʼязниці за розтрату держкоштів

Саакашвілі звинувачували в тому, що у 2009—2012 роках він витратив $3,2 мільйона з коштів спецслужби держохорони для особистих цілей — на одяг, навчання сина, оренду автомобілів, косметичні процедури. Він називає цю справу політичною.

Новий термін позбавлення волі рахуватимуть з моменту затримання Саакашвілі — тобто з 1 жовтня 2021 року. Таким чином, на свободу він зможе вийти лише 1 жовтня 2030 року. Водночас він фігурує у справі про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року і незаконний перетин кордону.

Теракт в Івано-Франківську 11 березня

Вдень 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи: один з них стався в багатоповерхівці, через що спалахнула пожежа, другий — на вулиці Привокзальній біля житлового будинку. Загинула одна людина, є поранені.

Згодом СБУ й Нацполіція встановили, що російські спецслужби підірвали своїх неповнолітніх агентів. За даними розслідування, це двоє жителів міста 15 і 17 років. Їх завербували через телеграм-канали з пошуку «легких грошей» і втягнули у співпрацю. Внаслідок вибуху 17-річний хлопець загинув на місці, його 15-річного спільника госпіталізували в тяжкому стані.

Одному з фігурантів загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці вирішували питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з юнаками під час підготовки теракту.

Кличко анонсував масові звільнення посадовців Києва через земельну корупцію в місті

Мер Києва Віталій Кличко зреагував на корупційне розслідування про заволодіння землею в столиці, яке випустив журналіст Денис Бігус. Кличко анонсував масові звільнення в КМДА і комунальних підприємствах.

Тоді він сказав, що незабаром звільнять:

директора «Київського інституту земельних відносин» Ігора Долинського;

директора «Спецжитлофонду» Володимира Шарія;

директора Фінансової компанії «Житлоінвест» Віктора Погребного;

заступника директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина;

генерального директора «Київзеленбуду» Юрія Бахмата;

першого заступника генерального директора «Київзеленбуду» Олексія Лукаша;

заступника начальника управління капітальних вкладень комунального обʼєднання Олександра Гору.

Перевірки в різних департаментах тривають — Кличко каже, що це не останні звільнення.

Вирок для російського неонациста у Фінляндії

У Фінляндії російського неонациста Яна Петровського засудили до довічного увʼязнення за воєнні злочини в Україні.

Петровський — співзасновник російського нацистського угруповання «Русич», що воювало в Україні на боці підтримуваних РФ бойовиків, а потім — окупаційної армії. За звинуваченням, він і бійці «Русича» вбили загалом 22 українських солдатів і серйозно поранили чотирьох восени 2014 року.

Усі звинувачення Петровський заперечував. Це перший випадок, коли Фінляндія висунула звинувачення росіянину за злочини, скоєні в Україні.

Трамп заявив про «продуктивні» дискусії з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що Білий дім мав «продуктивні» дискусії з російським лідером Володимиром Путіним.

Спершу американський президент виклав пост, контекст якого трактували так, ніби він мав розмову з Путіним особисто. Згодом у Вашингтоні уточнили, що з Путіним говорив спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а не американський лідер.

Пізніше в ефірі CNN Віткофф припустив, що сам Трамп поговорить з Путіним вже «цього тижня». Посадовець очікує на «дійсно хорошу і позитивну дискусію».

13 березня Путін вперше прокоментував пропозицію про 30-денне перемирʼя. За його словами, це «правильна ідея», яку РФ підтримує, але є питання, які потрібно ще обговорити.

Вбивство активіста Ганула в Одесі

Вранці 13 березня в Приморському районі Одеси застрелили активіста Демʼяна Ганула. За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного — ним виявився 46-річний дезертир. У 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу уточнили, що йдеться про старшого лейтенанта Сергія Шалаєва.

Прокуратура почала розслідування за фактом умисного вбивства, вчиненого на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України). 15 березня затриманому повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою 60 діб без права на заставу.

Слідчі опрацьовують можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також «російського сліду».