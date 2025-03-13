Денис Бігус випустив велике розслідування про земельну корупцію в Києві. Це черговий раунд епічного поєдинку Зеленського та Кличка — згадаймо його цілком

Денис Комарницький став центральною фігурою в системі обігу землі в Києві порівняно нещодавно — у 2019—2020 роках. До цього, поки президентом країни був Петро Порошенко, такими фігурами були забудовники Вадим Столар і Максим Микитась. Обидва вони повʼязані і з Петром Порошенком, і з мером Віталієм Кличком.

Ці звʼязки проявилися під час місцевих і парламентських виборів, які відбулися після Революції гідності. Коли 2015 року в Києві проходили позачергові вибори міського голови (мера) і депутатів Київради, Вадим Столар очолив тіньовий виборчий штаб «Блоку Петра Порошенка» і одночасно допомагав виборчій кампанії Віталія Кличка. Максим Микитась у 2014—2015 роках був депутатом Київради від фракції УДАР, а в 2016-му обрався до парламенту за непрямої підтримки БПП. Денис Комарницький у ті ж роки залишався депутатом Київради і представником команди попереднього мера Леоніда Черновецького.

Навесні 2019 року президентські вибори виграв Володимир Зеленський. Першим керівником його адміністрації став юрист Андрій Богдан. У вересні того ж року Богдан пішов війною на Віталія Кличка — він хотів забрати у нього адміністративну посаду глави Київської міськадміністрації, залишивши йому виборну посаду мера міста. Судячи з усього, Богдан розглядав варіант, за якого партія «Слуга народу» поставила б на цю посаду генерального директора «1+1» Олександра Ткаченка. А контролював би розподіл землі в столиці інший близький до Богдана забудовник — Андрій Вавриш.

Правоохоронці почали «копати» під повʼязаних із Віталієм Кличком людей. І вже в жовтні в офісі Дениса Комарницького пройшли перші обшуки (вони ще будуть повторюватися багато разів). Під час обшуків у Комарницького правоохоронці вилучили ноутбук. Вміст цього ноутбука потрапив до друга Андрія Богдана, народного депутата Гео Лероса. Від народного депутата — до команди Дениса Бігуса.

Андрій Богдан і Гео Лерос. Facebook Андрій Богдан і Андрій Вавриш. Facebook Андрій Богдан і Гео Лерос. Андрій Богдан і Андрій Вавриш. Facebook

На основі документів із ноутбука Комарницького редакція зробила велике розслідування. З нього стало відомо, що підряди на найбільші будівництва в Києві — зокрема на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту — отримують компанії, повʼязані з Комарницьким. В одній із «понятійних угод», знайдених у ноутбуці, Денис Комарницький зобовʼязувався «забезпечити політичну підтримку мера» Віталія Кличка для одного з будівельних проєктів.

Поки Андрій Богдан загострював конфлікт із Віталієм Кличком, тодішній радник президента Андрій Єрмак налагоджував із ним відносини. Допомагав йому в цьому кум і нардеп «Слуги народу» Микола Тищенко. На початку 2020 року Андрій Богдан достроково покинув поле цього конфлікту. Зробив він це не з власної волі: Володимир Зеленський прибрав його з посади глави Офісу президента і призначив Андрія Єрмака. Але конфлікт продовжував підігрівати Гео Лерос. Він завів власний ютуб-канал і опублікував кілька прослуховувань розмов між Миколою Тищенком і Денисом Комарницьким.

Із цих прослуховувань стало зрозуміло, що попри обшуки й кримінальні провадження Денис Комарницький залишається у справі. А восени 2020 року Віталій Кличко знову (вже втретє) виграв на виборах мера столиці. На виборах до Київради, які відбулися одночасно з мерськими, місця депутатів здобули партії Порошенка, Тимошенко і Кличка, «Голос», «ОПзЖ» і «Слуга народу». Один із радників мера згодом охарактеризував цей депутатський склад як «х*й, лайно і мураха». Він також спрогнозував, що частина цих депутатів буде ручними ставлениками Дениса Комарницького — і згодом виявився правий.

Віталій Кличко перевіряє, як будують Подільсько-Воскресенський міст, серпень 2020 року. kyivcity.gov.ua kyivcity.gov.ua kyivcity.gov.ua Віталій Кличко перевіряє, як будують Подільсько-Воскресенський міст, серпень 2020 року. kyivcity.gov.ua

Фірми, повʼязані з Денисом Комарницьким, продовжували отримувати гроші, виділені на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Бюджет будівництва збільшувався, його постійно супроводжували скандали. Зрештою, у середині — кінці 2021 року у чиновників, повʼязаних із Віталієм Кличком, пройшла серія гучних обшуків. Обшукували департаменти КМДА, дирекції комунальних підприємств, офіси Дениса Комарницького (знову) і навіть керівника партії УДАР Артура Палатного — кума Віталія Кличка. Слідами цих обшуків редакція Bihus.Info зняла черговий великий сюжет.

Невідомо, що тоді завадило силовим структурам затримати корупційну мережу Дениса Комарницького. Можливо, він уклав чергову мирову угоду з владою. Можливо, завадила велика війна. Можливо — банальна некомпетентність слідчих, прокурорів і суддів. Але відомо, що Комарницький ще три роки — до 2025-го — контролював передачу прав на земельні ділянки в Києві. Про це і йдеться у свіжому розслідуванні Bihus.Info.

Скриншот із розслідування Bihus.Info. Youtube / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Отримані ділянки Комарницький передавав забудовникам. Посадовці КМДА та Київради ухвалювали вигідні Комарницькому проєкти забудов — за хабарі або нерухомість. Сам Комарницький брав третину від усього заробітку забудовника або третину квартир у новому житловому комплексі.

Необхідний йому порядок денний Київради узгоджували депутат УДАРу Михайло Терентьєв і секретар Київради Володимир Бондаренко. На голосування вони виносили питання від тих забудовників, які попередньо домовились з офісом Комарницького. Комарницький «роздавав розпорядження» про те, як голосувати депутатам «Батьківщини» та УДАРу.

Команда Bihus.Info робить висновок, що за командою Комарницького насправді стоїть Артур Палатний — керівник партії УДАР та кум Віталія Кличка. На записах Комарницький часто говорить про «сусіда з п’ятого поверху», якому він звітує. Можна припустити, що йдеться про поверхи бізнес-центру IQ, де розташовані офіси Дениса Комарницького та Артура Палатного. Володіє цим бізнес-центром син колишнього мера Києва Степан Черновецький.