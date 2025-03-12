Росія атакувала цивільне судно під прапором Барбадосу в Одеському порту — є жертви

Російські війська ввечері 11 березня вдарили по цивільному судну MJ PINA під прапором Барбадосу — загинули чотири громадяни Сирії.

Про це заявив віцепремʼєр-міністр з відновлення — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Наслідки російського удару по Одеському порту. Facebook / Олексій Кулеба

Наймолодшому загиблому було 18 років, найстаршому — 24. Ще двоє людей дістали поранень — українець та сирієць.

Під час російського удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Також пошкоджений ще один корабель, причали й склади для зберігання зерна.

Одеська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. За даними слідства, 11 березня близько 20:17 російські війська атакували припортову інфраструктуру Одеси, попередньо, балістичною ракетою типу «Іскандер-М».