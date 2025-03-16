Спецпредставник США Віткофф розкрив деталі розмови з Путіним

Спеціальний посланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф розповів подробиці розмови з Путіним, яка відбулася днями.
Про це американський посадовець говорив в ефірі CNN.
«До цього візиту [до Москви] був ще один візит, а до того візиту сторони були на відстані багатьох кілометрів одна від одної. Сьогодні обидві сторони набагато ближчі», — запевнив Віткофф.
Спецпредставник також говорив із журналістом Джейком Таппером про терміни досягнення угоди щодо припинення вогню в Україні. В цьому питанні Віткофф погоджується з прогнозами президента США Дональда Трампа.
«Президент використовує термін тижні — і я з ним не сперечаюся. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо тут реальний прогрес. Ми зменшили розбіжності [між українською і російською сторонами]», — додав посадовець.
Він припустив, що Дональд Трамп поговорить з Путіним «цього тижня». Стів Віткофф очікує на «дійсно хорошу і позитивну дискусію».
- Напередодні президент США виклав пост, контекст якого трактували так, ніби він мав розмову з Путіним. У Білому домі США уточнили, що з Путіним говорив спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а не американський лідер.