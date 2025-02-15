Зеленський: Путін хоче переговорів не для завершення війни, а для укладення угоди про припинення вогню

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Володимир Зеленський переконаний, що Путін прагне укласти домовленості про припинення вогню в Україні, щоб зняти частину обмежень Заходу.

Про це Зеленський розповів в інтервʼю NBC News.

Український лідер вважає, що очільник Кремля хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб завершити війну. Натомість він хоче досягнути угоди про припинення вогню, адже це може зняти певні міжнародні санкції проти РФ та дозволити її військовим перегрупуватися.

«Це справді те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції шляхом припинення вогню», — заявив Зеленський.

Він додав, що Києву буде «дуже важко вижити» без військової підтримки США — як зараз, коли ЗСУ відбивають атаки росіян, так і в майбутньому після закінчення бойових дій.

«Я не хочу думати про те, щоб воювати проти Росії без підтримки Америки. Не хочу думати, що ми не будемо стратегічними партнерами», — каже президент.

Зеленський побоюється, що Україна буде вразливою до чергового масштабного нападу Росії в майбутньому, якщо Вашингтон не продовжить надавати військову допомогу.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Трампом і представив йому план перемоги.

Новий держсекретар США Марко Рубіо сказав, що за президентства Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. Він заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між РФ і Україною, але обидві сторони повинні будуть чимось поступитися, бо не зможуть досягнути своїх максимальних цілей.

А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

Зеленський наголосив, що переговори Трампа і Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.

Трамп 9 лютого заявив, що має конкретний план закінчення війни й хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільйонів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в потенційній мирній угоді.

Наступного дня американський президент сказав, що США досягають прогресу в переговорах про припинення війни між Росією і Україною, але відмовився надати подробиці про будь-які контакти з Путіним. Тоді він сказав, що Сполучені Штати підтримують звʼязок з Росією та Україною й «говорять з обома сторонами».

За словами президента Зеленського, немає чіткої інформації про плани Трампа щодо війни. З Україною про це ще не радилися. У Києві побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти угоду, не враховуючи українські інтереси.

Лідер США 11 лютого сказав, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу. До того Володимир Зеленський казав, що Київ відкритий до партнерства в цьому питанні.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну проєкт угоди про корисні копалини. Зеленський після зустрічі розповів, що українська сторона ухвалить рішення після того, як ознайомиться з документом.

Днями видання Bloomberg писало, що адміністрація Трампа презентує план припинення війни Росії проти України 14—16 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині. Однак Келлог це спростував.