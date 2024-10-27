Вирішальні вибори в Грузії, кредит на $50 мільярдів для України та солдати КНДР у підмогу Росії. Що відбувалося цього тижня

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Тиждень був гучний, напружений і багатий на несподіванки. У Грузії пройшли вирішальні вибори, які мали визначити майбутній курс держави, чий народ прагне європейського майбутнього. Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку на тлі скандалу з отриманнями фальшивих інвалідностей прокурорами. Після цього медико-соціальні експертні комісії вирішили ліквідовувати. А в Києві затримали двох агентів РФ, які готували в столиці теракт. Але це ще не все.

«Бабель» зібрав найважливіші новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.