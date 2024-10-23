Російські агенти готували теракт у Києві. Їх затримали

Правоохоронці затримали двох агентів російської розвідки, які готували теракт у Києві.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, затримані мали підірвати саморобну вибухівку в одному з багатолюдних місць Києва. СБУ каже, що їхньою метою була смерть якомога більше людей, щоб поширити панічні настрої серед українців.

Для цього російська розвідка завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала легкого заробітку в телеграм-каналах. Росіяни дали їй детальну інструкцію, як самостійно зробити вибухівку.

СБУ

За їхніми інструкціями підозрювана використала два мобільні телефони, до яких треба було підʼєднати детонатор із пластидом, який дівчина мала дістати із замаскованого схрону. Геолокацію вона мала дізнатися напередодні теракту.

СБУ стверджує, що підозрювана спілкувалась з кадровим співробітником російської воєнної розвідки, який перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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До співпраці з росіянами підозрювана також залучила свого 26-річного співмешканця. Перед терактом вони мали виконати «контрольне» завдання російської спецслужби: підпалити кілька машин українських військових у районі Запоріжжя.

СБУ затримала обох фігурантів на гарячому — вони намагалися підпалити бойову машину піхоти, що виконувала завдання на південному фронті. У них вилучили мобільні телефони з доказами підривної діяльності на користь РФ і «знаряддя злочину». Що саме — СБУ не уточнює.

Обом затриманим повідомили про підозру в державній зраді. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, зараз вони під вартою без права на заставу.