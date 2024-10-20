Інвалідність 50 прокурорів на Хмельниччині. Зеленський призначив РНБО, а в ОГП розповіли про перші результати розслідування

Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає жорстких рішень від правоохоронців через інформацію про інвалідність 50 прокурорів.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

«Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК — медико-соціальними експертними комісіями — та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО», — повідомив він.

Генпрокурор Андрій Костін розповів, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність. 80% з них — 50 осіб — отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення.

«Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою», — наголосив генпрокурор.

Він ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому.

Що передувало

На початку жовтня суд взяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні. У них вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців і відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час обшуків Крупа намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури.

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування щодо надання прокурорам інвалідності. Незабаром після цього керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням.