Reuters: Верховний лідер Ірану казав Насраллі про плани Ізраїлю вбити його

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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив лідера «Хезболли» Хасана Насраллу про плани Ізраїлю вбити його і просив втекти з Лівану. Це було за кілька днів до ізраїльського удару, через який Насралла загинув.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Відразу після масових підривів пейджерів членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла» 17 вересня, Алі Хаменеї передав посланником повідомлення Насраллі, що Ізраїль має оперативників у «Хезболлі» та планує вбити його. Зараз Тегеран стурбований проникненням ізраїльських агентів у вищі урядові ланки Ірану.

Посланником обрали старшого командира Корпусу вартових ісламської революції, бригадного генерала Аббаса Нілфорушана. Він був із Насраллою в бункері, коли туди влучили ізраїльські бомби, і теж загинув.

Іран побоюється за безпеку Алі Хаменеї і втрачає довіру як всередині «Хезболли», так і в іранських політичних колах. Джерела Reuters зазначають, що це все може ускладнити ефективне функціонування іранського альянсу «Осі опору» — збройних формувань, які виступають проти Ізраїлю.

«По суті Іран втратив найбільші інвестиції, які мав за останні десятиліття», — резюмував експерт «Хезболли» зі Шведського університету оборони Магнус Рансторп.

Що передувало

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років.

18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів. Детонували рації, які використовують члени ліванського угруповання «Хезболла», й автомобільні радіоприймачі. Загинули 14 людей, ще 450 дістали поранень.

20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті. Наступного дня Армія оборони Ізраїлю і «Хезболла» підтвердили, що в цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.