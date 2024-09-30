«Хезболла» обрала нового ватажка після загибелі Хасана Насралли

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«Хезболла» обрала нового керівника після загибелі її попереднього ватажка Хасана Насралли через удар Ізраїлю по штаб-квартирі бойовиків. Новим лідером став Хашим Сафі ад-Дін, який раніше був головою виконавчої ради ісламістського угруповання.

Про це повідомляє Al-Arabia.

Ще в 2008 році ад-Діна обрали наступником Насралли на пост генерального секретаря «Хезболли». Ад-Дін є двоюрідним братом Насралли, а його син одружений з донькою покійного впливового іранського генерала Касема Сулеймані, який очолював підрозділ Корпусу вартових ісламської революції «Аль Кудс». Крім того, у 1982 році Хашим Сафі ад-Дін був одним із засновників «Хезболли».

Що передувало

27 вересня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ударила по штаб-квартирі ліванського угруповання «Хезболла» в столиці Лівану Бейруті. Спершу Ізраїль офіційно не казав, чи був лідер бойовиків Хасан Насралла ціллю атаки і чи був він присутній на обʼєкті під час атаки.

Наступного дня Армія оборони Ізраїлю і «Хезболла» підтвердили загибель Насралли. ЦАХАЛ стверджує, що атака відбулася саме тоді, коли вище командування «Хезболли» було у штаб-квартирі та «здійснювало терористичну діяльність проти громадян Ізраїлю».

Хасан Насралла помер у віці 64 років. Він очолював «Хезболлу» 32 роки — з 1992-го. Під керівництвом Насралли «Хезболла» неодноразово завдавала ракетних ударів по території Ізраїлю, а у 2006-му напад на ізраїльських військових став причиною лівано-ізраїльської війни.

Ситуація між Ліваном та Ізраїлем

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася цього вересня. Упродовж місяця Ізраїль почав завдавати ударів по Лівану. Зокрема, 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі.

Перед цим, 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років. Офіційно президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані.

18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів. Детонували рації, які використовують члени ліванського угруповання «Хезболла», й автомобільні радіоприймачі. Загинули 14 людей, ще 450 дістали поранень. Того ж дня Ізраїль заявив про «нову фазу» війни — її вестимуть переважно на півночі країни, що межує з Ліваном. Відтоді перестрілки між ЦАХАЛ і «Хезболлою» посилилися.