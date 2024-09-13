Індія повернула 45 своїх громадян, яких завербували на війну проти України

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Індія визволила 45 своїх громадян, яких Росія завербувала на війну проти України. Ще 50 індійців досі залишаються в російському війську.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, передає індійський телеканал NDTV.

Зараз Індія працює над тим, аби повернути всіх завербованих індійців додому. NDTV зазначає, що на початку липня премʼєр Нарендра Моді обговорював звільнення з армії РФ усіх індійців з Володимиром Путіним у Москві.

Індійців заманюють до російської армії обманом — через соціальні мережі та місцевих агентів. Їм пропонували роботу або вступ до «приватних університетів». Проте коли вони прибули до Росії, у них забрали паспорти і відправили на фронт проти України.

NDTV пише, що Росія завербувала близько сотні індійців, щоб ті взяли участь у війні в Україні, з них чотири загинули на фронті. Поліція заарештувала щонайменше чотирьох людей, причетних до мобілізації в армію РФ громадян Індії.