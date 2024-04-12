Ексміністр оборони Олексій Резніков став директором безпекових і оборонних програм в Українському інституті майбутнього
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Колишній міністр оборони України Олексій Резніков став директором безпекових і оборонних програм в Українському інституті майбутнього.
Про це повідомив співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі.
«Зараз це самий актуальний напрямок, і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх у сфері оборони і безпеки нашої країни. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії!» — написав Ліскі.
Олексій Резніков був міністром оборони України з 4 листопада 2021 року до 5 вересня 2023. Після нього міністром оборони став Рустем Умєров — колишній голова Фонду державного майна.
- На початку січня 2023 року довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку). На тлі цього Міноборони вирішило публікувати інформацію про контракти на закупівлі на власному сайті, а також звіряти ціни з ринковими.
- Через закупівлі для армії три чиновники Міністерства оборони отримали підозри, у відомстві оновили кадри. Після цього Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради. Від 23 квітня 2023 року система Prozorro почала відображати інформацію про незбройні оборонні закупівлі, серед яких і дані щодо послуг з харчування.
- У серпні 2023 довкола закупівель Міноборони виник новий скандал — через закупівлю курток. Журналісти повідомили, що куртки придбали за тричі завищеною ціною та замість зимових курток замовили літні. У митних документах від постачальника куртки були по $29 за одиницю, а Міноборони заплатило по $86 за одиницю. Олексій Резніков відповів, що ціни $29 ніколи не існувало і він не знає, що турецькі постачальники писали в митних документах. Військові, за його словами, на куртки не скаржилися.