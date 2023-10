50 років тому Ізраїль виграв війну Судного дня проти Єгипту і Сирії. Ця перемога стала поразкою для премʼєрки Голди Меїр і дипломатичним тріумфом для єгиптян — історія в архівних кадрах

Джерела:

Abraham Rabinovich. The Yom Kippur War: The Epic Encounter That Transformed the Middle East. Schocken, 2007.

Asaf Siniver. The Yom Kippur War: Politics, Diplomacy, Legacy. Oxford University Press, 2013.

Ian Black, Benny Morris. Israel's Secret Wars: A History of Israel's Intelligence Services. Grove Press, 1992.

Simon Dunstan, Kevin Lyles. The Yom Kippur War 1973: The Golan Heights. Osprey Publishing, 2003.

Simon Dunstan, Kevin Lyles. Yom Kippur War 1973: The Sinai. Osprey Publishing, 2003.

Avner Cohen. The Last Nuclear Moment. The New York Times, Oct. 6, 2003.