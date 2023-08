Проросійська секта хотіла розказати світу про швидкий апокаліпсис, а заразом — про великого лідера путіна. І розказала — їй допомогли провідні українські медіа. Що??? Так! Це боляче

Спочатку про те, хто такий Егон Чолакян

Перше відео з Чолакяном зʼявилося на його YouТube-каналі Earth Save Science Collaborative 13 серпня 2023 року ― того ж дня, що й сам канал. На відео Чолакян понад годину розповідає про те, що через численні катаклізми й деструктивні процеси в ядрі землі до кінця світу залишилися лічені роки. Сімнадцятого серпня на каналі опублікували друге відео, уже зі зверненням до «лідерів світу», в якому Чолакян повторив попередні тези, але стисло. На обкладинці другого відео чотири обличчя ― самого Чолакяна, Джозефа Байдена, Сі Цзіньпіна і путіна. Також у середині серпня зʼявився лендінг Earth Save Science Collaborative з біографією Чолакяна, його фото і двома відео.

Як йдеться в біографії, Аллен Егон Чолакян у 1972 році закінчив Гарвардську школу права, працював податковим аналітиком у Комісії президента США з міжнародної торгівлі та інвестиційної політики і взагалі майже все життя робив карʼєру фахівця з міжнародного податкового права та національної безпеки, а зараз працює федеральним лобістом. У якийсь момент Чолакян зацікавився фізикою, був запрошеним дослідником у Гарварді та співпрацював із Массачусетським технологічним інститутом. Якщо вірити біографії, Чолакян працював у Європейській організації з ядерних досліджень над проєктом Future Circular Collider ― нового колайдера, що має замінити Великий адронний. А також працював над NISAR ― проєктом NASA для створення супутника, який має фіксувати природні процеси на Землі. Зараз Чолакян ― просто юрист і фізик на пенсії, живе в Кембриджі, штат Массачусетс.

У профілі Чолакяна на LinkedIn майже немає згадок про діяльність у сфері природничих наук. Хоча його освіта і кількість заявлених місць роботи вражають ― їх десятки. Майже всі вони так чи інакше повʼязані з юриспруденцією, а також національною і кібербезпекою. Згадки про роботу в CERN і NASA є, але без конкретики.

Сторінка Чолакяна у Facebook теж говорить про те, що в житті він встиг багато. Лише у 2020 році навчався одразу на шести різних програмах у топових американських і європейських вишах. А сам він стверджує, що є сертифікованим фахівцем з психологічної допомоги, який працює з темами горя і втрати. Такі курси він нібито закінчив в Австралії.

Ще один дивний факт ― «науковець» регулярно поширює дописи голови української партії «Національна платформа» Катерини Одарченко без перекладу англійською. Наприклад, за кілька днів до повномасштабного вторгнення він поширив виступ, де Одарченко переконувала, що путін не наважиться почати великий наступ. Одарченко говорила українською. Лайкають його дописи переважно люди з пустими профілями, без підписників.

Також Чолакян часто публікує свої фотографії з різними вченими, політиками та відомими людьми, але із зовсім різних сфер ― від колишнього директора ЦРУ Стенсфілда Тернера до експрезидента Північної Македонії Георге Іванова.

Егон Чолакян (ліворуч) з американським інженером-хіміком, професором Массачусетського технологічного інституту Робертом Ленджером. earthsavesciencecollaborative / «Бабель» Егон Чолакян (праворуч), президент Північної Македонії в 2009―2019 роках Георге Іванов (у центрі) і професор психології Гарвардської медичної школи Даніель Шапіро. earthsavesciencecollaborative / «Бабель» Егон Чолакян (праворуч) з директором ЦРУ Стенсфілдом Тернером, Париж, 1979 рік. earthsavesciencecollaborative / «Бабель» Егон Чолакян (ліворуч) з американським інженером-хіміком, професором Массачусетського технологічного інституту Робертом Ленджером. Егон Чолакян (праворуч), президент Північної Македонії в 2009―2019 роках Георге Іванов (у центрі) і професор психології Гарвардської медичної школи Даніель Шапіро. Егон Чолакян (праворуч) з директором ЦРУ Стенсфілдом Тернером, Париж, 1979 рік. earthsavesciencecollaborative / «Бабель»

У листах, якими засипали пошту «Бабеля», Аллена Егона Чолакяна називали всесвітньо відомим вченим, проте даних про нього в інтернеті не так багато, окрім його ж сторінок у соцмережах. Людина з таким прізвищем справді фігурує серед авторів звітів різних проєктів CERN. Але в тих звітів понад тисячу авторів, тому зрозуміти, що саме робив Чолакян для CERN, важко. В описовій частині звітів він вказаний як співробітник Гарвардського університету та дослідницького центру Nevis Labs Колумбійського університету. Водночас на сторінці фізичного факультету в Гарварді згадок про Чолакяна немає. Сам Чолакян у біографії уточнює, що там він був дослідником у сфері національної безпеки, а не фізики. Інформації про його роботу в Колумбійському університеті ми не знайшли.

У біографії написано, що Чолакян брав участь у проєктах NISAR і FCC, але це незавершені проєкти. Запустити супутник NISAR планують у 2024 році, а новий колайдер ― після 2040-го. Якою є роль фізика на пенсії в цих проєктах ― нам невідомо, але використати супутник NISAR, щоб помітити якісь загрозливі природні процеси, Чолакян точно не міг.

«Бабель» надіслав офіційні запити до CERN і NASA, щоб дізнатися, чи справді Егон Чолакян співпрацював з цими організаціями та що саме він там робив. Відповіді ми опублікуємо, щойно отримаємо.

Аллен Егон Чолакян. earthsavesciencecollaborative / «Бабель»

Як зʼявилося і хто просуває відео?

Девʼятого липня 2023 року, за місяць до того, як зʼявився канал Earth Save Science Collaborative, Чолакян виступав на ту саму тему на онлайн-конференції Global Crisis. There is a Way Out, що її проводила організація Creative society. Там він, у тих самих декораціях, що й на наступних відео, розповідав про близький кінець світу і необхідність обʼєднатися для порятунку людства. Саме члени Creative society просували заяву Чолакяна в соцмережах — наприклад, створювали події у Facebook в онлайні, чи запис заяви.

Creative society позиціонує себе як міжнародний волонтерський рух, який займається вдосконаленням суспільства. Але, по суті, це ребрендинг організації «АллатРа», яка зʼявилася на початку 2010-х в Україні, а потім відкрила представництва в росії, Казахстані, Молдові, США і країнах ЄС. «АллатРу» часто називають сектою і псевдонауковим синкретичним культом, ідеї якого схожі на вірування відомої секти «Біле братство». Цей культ активно пропагував свою діяльність і вербував нових членів до 2018 року. Після цього почав працювати під новим інтернаціональним брендом Creative society.

На конференції, де на початку липня виступав Чолакян, був один із засновників «АллатРи» Ігор Данилов. Серед спікерів була й російська геофізик Єлизавета Хромова, яка підтвердила, що ядро Землі в кепському стані й кінець світу не за горами. Хромова також відома своїми заявами про необхідність єднання словʼянських народів під крилом росії.

«АллатРу» часто звинувачують у підтримці російської пропаганди. У книзі «Перехрестя. Споконвічний Шамбали» однієї із засновниць організації Анастасії Нових біографія царя-спасителя людства Номо нагадує біографію володимира путіна. Поки «АллатРа» діяла переважно в Східній Європі, вона пропагувала ідею обʼєднання словʼянських народів. Зараз під всесвітнім брендом Creative society організація говорить про важливість миру на всій планеті, критикує сучасну глобальну економіку і називає путіна одним із лідерів світу. При цьому в самій росії «АллатРу» заборонили, але нещодавно ― 9 серпня 2023 року.

У 2022 році Creative society теж проводила конференцію Global Crisis, але на іншу тему. Тоді члени організації говорили, що парникові гази ніяк не впливають на зміни клімату ― це просто всесвітня змова й «афера століття». Також вони критикували проєкти альтернативного палива і заохочували користуватися нафтою і газом. Цю тезу через лояльних блогерів у соцмережах активно просуває росія.

Після конференції 2022 року спалахнув скандал. Виявилося, що деяких вчених на неї заманили обманом. Наприклад, директор Міжнародного центру зі зміни клімату та розвитку в Бангладеш Салім Хук заявив, що він просто записав невелике відео на прохання волонтерів і не знав, у якому саме контексті його покажуть. Після конференції він заборонив Creative society використовувати своє імʼя і цитати. А держсекретар Міністерства довкілля Словаччини Юрай Сматана сказав, що його доповідь зредагували таким чином, нібито він згоден із тезами Creative society.

І про головне — коли апокаліпсис?

«Бабель» запитав українських учених, що вони думають про звернення Егона Чолакяна і його прогнози щодо стану ядра Землі та кінця світу. Виявилося, що про самого Чолакяна вони чують уперше, а його заклики до науковців обʼєднуватися вважають щонайменше дивними.

«Земля досліджена на 11 кілометрів ― це глибина найбільшої свердловини. А радіус Землі ― тисячі кілометрів. Як можна з інформації, що зібрана фактично з поверхні, говорити про те, що відбувається всередині? Ще й так впевнено, із таким апломбом?» ― говорить директор Інституту геофізики НАН України, кандидат фізико-математичних наук Олександр Кендзера.

Доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу фізики космосу фізичного факультету КНУ Геннадій Міліневський каже, що загалом у заявах про погіршення стану планети немає нічого нового. Однак Чолакян пророкує кінець світу за кілька років без реальних фактів, звʼязків і моделей. До того ж обʼєднання вчених найвищої кваліфікації з названих питань давно існує ― це панель IPCC, яка регулярно видає звіти з кліматичних проблем.

Завідувач лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська, яка також працює над звітами IPCC, коротко сказала «Бабелю», що вважає заяву Чолакяна аферою. Вона, як і ми, намагалася знайти якісь конкретні дані про його наукову діяльність, але не знайшла.

Вже після того, як ми закінчили текст, у Києві зʼявилася зовнішня реклама Creative society.

Щоб не потрапити в руки до псевдонауковців і сектантів, читайте справжні медіа. Підтримайте «Бабель»:🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected]