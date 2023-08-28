Днями українські медіа розтиражували заяву американського вченого Егона Чолакяна про те, що до самознищення планети нібито залишилося кілька років, а також поширили його звернення до трьох світових лідерів, «від яких залежить майбутнє людства», — Джозефа Байдена, Сі Цзіньпіна і володимира путіна.

Сам Егон Чолакян у біографії стверджував, що працював, зокрема, у Європейській організації з ядерних досліджень (CERN) над проєктом Future Circular Collider — нового колайдера, що має замінити Великий адронний. Цю інформацію теж поширили українські медіа.

На запит «Бабеля» CERN відповів, що Егон Чолакян насправді ніколи не був зареєстрований в організації ні як член персоналу, ні в будь-якому іншому статусі.