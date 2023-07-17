В Україні виходять мемуари Томаса Фелтона — того самого Драко Малфоя з «Поттеріани». За ним відверто про себе готуються розказати Брітні Спірс, Борис Джонсон та Ангела Меркель — книжкова добірка «Бабеля»

«По той бік чарівної палички. Магія і хаос мого дорослішання» актора Тома Фелтона. Вихід — кінець серпня 2023 року

У липні видавництво «Лабораторія» відкрило передзамовлення на мемуари Томаса Фелтона, які вийдуть друком наприкінці серпня. Книжка в першу чергу розрахована на фанатів «Поттеріани». Чого тільки вартують назви глав — «Творення магії, або Джеймс Блонд і Рудий Локон», «Як осідлати мітлу, або Оси і тюхтій», «Удар у ніс, або Геґрід і моторошний гумовий Драко». Але спогади актора зацікавлять і тих, хто про пригоди Гаррі Поттера та його друзів нічого не знає.

Актор з гумором розповідає, як у 12 років отримав роль Драко — одного з головних поганців саги, а також про те, що відбувалося за лаштунками знімального майданчика протягом одинадцяти років, і розмірковує про переваги й недоліки слави — часом його життя летіло шкереберть і йому доводилося відшуковувати себе. Фелтон не концентрується лише на собі, розказує і про роботу з акторами Аланом Рікманом (зіграв Северуса Снейпа), Майклом Гембоном (Альбус Дамблдор), Меггі Сміт (Мінерва Макґонеґел), Ральфом Файнсом (Волдеморт) і, звісно, про дружбу з Еммою Вотсон, яка зіграла Герміону. Дівчинка прийшла на знімальний майданчик у девʼять років, Фелтон знущався з неї навіть за те, що вона не знала, як користуватися мікрофоном. Згодом Вотсон та Фелтон стали найліпшими друзями, їм часто приписували роман, хоча актори з цього лише сміялися. Вотсон написала передмову до мемуарів Фелтона, в яких зізналася, що сама не розуміє природи їхньої дружби, але вона — одна з найцінніших речей в її житті.

— Бути Драко — не круто через моє висвітлене волосся і регулярну відсутність на уроках, — пише актор про своє навчання у приватній школі, коли він паралельно знімався в кіно. — Для багатьох людей у шкільних коридорах я був Гаррі Дрочер. Вилупок на мітлі.

Мемуари за кордоном вийшли друком у жовтні минулого року, їхній рейтинг на Goodreads — 4,34.

Ціна від видавництва: паперова версія 449 грн, електронна — 289 грн, аудіо — 359 грн. Вийдуть накладом сім тисяч примірників.

Перекладачка: Дзвінка Завалій.

«Верхи на шатлі. Обурливі історії астронавта космічного човника» Майка Маллейна. Вихід — жовтень 2023

​​Видавництво Макса Кідрука «Бородатий Тамарин» готує мемуари астронавта Майка Маллейна «Верхи на шатлі. Обурливі історії астронавта космічного човника». У 1978 році першу групу астронавтів космічного шатла — двадцять девʼять чоловіків і шість жінок — представили публіці. Серед них був полковник Повітряних сил США Майк Маллейн. Видавництво на своєму сайті пише, що сповідь полковника зруйнує ореол героїв довкола корпусу астронавтів. Історія Маллена не лише цікава, а й часом непристойна і комічна. Полковник розповідає, як це бути астронавтом, та критикує керівництво НАСА, чия помилка призвела до катастрофи «Челленджера» у 1986 році.

Книжка вийшла за кордоном у 2006 році, її рейтинг на Goodreads — 4,17.

В Україні книгу мають видати у жовтні 2023-го, зараз її можна замовити за 399 грн.

Перекладачка: Ярослава Панко.

«Жінка в мені» співачки Брітні Спірс. Вихід — 24 жовтня 2023 року

Двадцять четвертого жовтня 2023 року вийдуть мемуари співачки Брітні Спірс «Жінка в мені». На обкладинці буде чорно-біле фото 20-річної Брітні, де вона стоїть у шортах, прикривши голі груди руками. Зараз поп-зірці 41, і вона обіцяє розказати все, про що мовчала останні 14 років, коли її опікуном був батько і вона не могла самостійно приймати рішення. Книгу описують як «сміливу і напрочуд зворушливу історію про свободу, славу, материнство, виживання, віру і надію».

Уперше про мемуари Брітні замислилася, коли її молодша сестра Джеймі Лінн Спірс написала книжку «Те, що я мала сказати» в січні 2022 року. У книжці Джеймі Спірс називала сестру «параноїдальною» і згадувала, як Брітні могла з ножем зачинитися в кімнаті, бо чогось злякалася. Брітні дуже розлютили ці мемуари, вона сказала, що написане — «брехня», а її сестра — «сволота». Мемуари Джеймі Лінн Спірс не перекладали українською, але мемуари Брітні Спірс майже напевно потраплять на український ринок. Коли — невідомо.

Мемуари Бориса Джонсона. Вихід — кінець 2023 — початок 2024 року

На початку цього року видавництво HarperCollins уклало угоду з колишнім премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном на публікацію його мемуарів. Назва книги ще невідома, як і точна дата виходу. Різні джерела у британській видавничій галузі казали, що Джонсон отримав гонорар у шість мільйонів фунтів стерлінгів. Скільки насправді — досі невідомо. Джонсон написав понад десяток книг, а видати мемуари задумав ще до ковіду. Але коли у 2019 році став премʼєром, часу на літературну творчість не стало. Після своєї відставки він повернувся до написання книжок. У мемуарах політик обіцяє розказати про два своїх найскладніших роки на посаді премʼєра, вони припали на пандемію, а також про повномасштабне вторгнення росії в Україну у 2022-му. Скоріш за все, в українському перекладі книжка вийде одразу після релізу на Заході.

«Кажи тільки про хороше» Крістал Гефнер. Вихід — січень 2024 року

Тридцятисемирічна вдова засновника Playboy Г’ю Гефнера Крістал — третя дружина мільярдера. Крістал — модель Playboy, з Гефнером вони побралися у 2012 році, їхня різниця у віці — 60 років. У своїх мемуарах Крістал обіцяє розповісти все про «токсичну та мізогінну» атмосферу в особняку Playboy і про те, як Гефнер «керував життям своїх подруг зі строгими правилами в усьому, від їхньої зовнішності до комендантської години в особняку». Крістал Гефнер каже, що довго тримала в таємниці ці подробиці, бо хотіла зберегти добре імʼя Гефнера після його смерті. Але тепер вона готова говорити.

Мемуари баскетболістки Брітні Грінер про увʼязнення в росії. Вихід — весна 2024 року

Брітні Грінер — американська баскетболістка. У лютому 2022 року її затримали в московському аеропорту — силовики заявили, що знайшли в її багажі картридж для вейпа, який містив гашишну олію. Її заарештували за «перевезення наркотиків у великому розмірі», за що в росії загрожує до 10 років. За десять місяців Грінер обміняли на відомого торговця зброєю Віктора Бута, який 12 років був у тюрмі США.

Мемуари опублікує видавництво Knopf, точна дата виходу ще невідома. У книзі баскетболістка розповість усі подробиці свого затримання та увʼязнення. Грінер каже, що її книга також має «підвищити обізнаність про інших американців, незаконно затриманих за кордоном».

Мемуари Ангели Меркель. Вихід — осінь 2024 року

Колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель пише мемуари разом зі своєю давньою радницею Беате Бауманн. Вони підготують «ексклюзивне зображення політичного життя і роботи канцлера». Публікує книгу видавець Kiepenheuer & Witsch.

Меркель каже, що радіє можливості порозмірковувати про цікаві і поворотні моменти у своєму житті. У мемуарах Меркель розповість, як вона приймала рішення, чому чинила так чи інакше. Видавець пише: ця книга стане «значущим документом сучасної міжнародної історії». До Меркель дійсно є багато питань. Зокрема, до її дружби з президентом росії володимиром путіним — багато критиків вважають, що вона була недостатньо жорсткою з ним після анексії Криму та агресії рф на Донбасі. Це призвело до подальшого повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Сама Меркель каже: у неї немає потреби звинувачувати себе в тому, що вона недостатньо старалася. Вона вважає свою дипломатію правильною: «Я не думаю, що була неправа, і саме тому мені немає за що вибачатися».

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