«Ласкаво прошу до мого світу, чувак». Гострайтер мемуарів принца Гаррі написав світовий бестселер і мав залишитися в тіні, але все пішло не за планом. Переказ колонки The New Yorker

Улітку 2020 року з Мерінгером звʼязалися представники Гаррі та запропонували стати гострайтером його мемуарів. З мемуарами Мерінгер працював і раніше, але не надто любив цю справу — інколи автори просто «вбивали» його книги. Однак із принцем Гаррі він таки погодився на Zoom: йому було цікаво, чи виникне між ними «хімія» — і вона виникла. Мерінгер згадує, що в певному сенсі його та принца обʼєднало спільне горе — мати письменника щойно померла, а Гаррі й досі важко переживає смерть принцеси Діани. «Однак я вагався, — пише Мерінгер. — Гаррі не був певен, як багато він готовий розказати у своїх мемуарах, і це було проблемою». Проблемою була й логістика — у 2020 році у світі почалась пандемія коронавірусу. Передбачити, коли вони вдвох зможуть сісти та працювати над мемуарами, було неможливо. Зрештою письменник погодився. «У Гаррі не було дедлайнів, і це мене спокусило, — пише Мерінгер. — Крім того, мені просто сподобався цей чувак. Я одразу назвав його чуваком, і це змусило його посміхнутися».

Джон Джозеф Мерінгер, 2013 рік. Getty Images / «Бабель»

У 2020 році Гаррі та Мерінгер спілкувалися через Zoom. Коли карантинні обмеження почали послаблювати, Мерінгер із родиною кілька разів їздили до Монтесіто, де жила сімʼя принца. Гаррі зачарував доньку письменника, а дружина принца Меган Маркл — його самого. Того разу, коли Мерінгер приїхав до принца один, без родини, вона разом із сином Арчі навідувалась до нього в гостьовий будиночок і постійно приносила таці з їжею та солодощами, щоб він не почувався самотнім. Поступово Мерінгер із Гаррі зібрали досить матеріалу — письменник був задоволений відвертістю принца, а той сподівався, що його одкровення допоможуть спростувати брехню, яку роками поширювали таблоїди.

Принц Гаррі з дружиною Меган Маркл, 5 травня 2020 рік. Getty Images / «Бабель»

Під час роботи над мемуарами Мерінгер і Гаррі серйозно посварилися. Коли принц служив в армії, там він пройшов через досить жорстке випробування. Командування хотіло зрозуміти, чи витримає Гаррі тортури, якщо потрапить у полон. Полон, в який його взяли самі британці, був несправжній, а от тортури — цілком реальні: у підземному бункері його морили голодом, роздягали та принижували. Наостанок «викрадачі» образили матір Гаррі — принцесу Діану. Після навчань інструктор вибачився за цю фразу, але Гаррі запамʼятав її на все життя. Принц, згадує Мерінгер, хотів залишити в мемуарах репліку, якою він відповів. Два місяці письменник переконував його цього не робити — читачам не потрібно знати нічого, крім того, що «викрадачі» сказали про Діану. Гаррі наполягав на своєму, він казав, що люди завжди недооцінювали його інтелект, а його фраза мала довести всім, що він вміє контролювати себе навіть у таких ситуаціях. Мерінгер цей аргумент зрозумів, але все одно не погодився.