Принц Гаррі розповів у мемуарах, що вбив 25 людей в Афганістані. За це його розкритикували військові

Принц Гаррі написав у своїх мемуарах Spare («Запасний»), які надійдуть у продаж у січні цього року, що особисто вбив 25 людей під час бойових місій в Афганістані.

Газета The Telegraph опублікувала уривок з мемуарів, у якому Гаррі описує період своєї служби у військах у 2012—2013 роках. Тоді він був пілотом бойового гелікоптера Apache у складі контингенту Королівських військово-повітряних сил. 20 тижнів він прослужив на базі «Кемп Бастіон» в афганській провінції Гільменд.

Гаррі написав, що «забирати людські життя» йому довелося під час шести різних місій. Принц сприймав противників, як «шахові фігурки», які потрібно скинути з дошки. Він пише, що цей досвід його «не наповнює задоволенням, але й не бентежить». Гаррі точно знає кількість вбитих ним ворогів, оскільки мав відеопідтвердження — записи, зроблені Apache під час місій.

Газета пише, що такі зізнання можуть нашкодити Гаррі. Йому, ймовірно, доведеться посилити особисту безпеку, оскільки терористи можуть почати на нього полювання.

Розкритикували Гаррі за такі подробиці й військові. Ветеран британської армії Тім Коллінс заявив, що такі заяви війська можуть трактувати як «зраду» — таку «чутливу інформацію» не слід розголошувати, зауважив Коллінс. Полковник у відставці Річард Кемп сказав, що цим уривком Гаррі створює ризики для британських солдатів, які зараз проходять службу в гарячих точках.