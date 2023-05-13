Що подивитися у вихідні. Дженніфер Лопес у бойовику «Мати», корейський постапокаліптичний «Лицар у чорному» і останній сезон серіалу «Бійтеся ходячих мерців»

Бойовик «Мати»

Про що фільм. Головна героїня, імені якої глядачеві не називають, переховується на Алясці. Колись вона була спецагентом і боролася з терористами, але потім звʼязалася з торговцями зброєю. У кримінал її втягнув колишній колега Адріан Ловелл, а згодом героїня виявила, що вагітна — чи то від Ловелла, чи то від іншого злочинця Бернала. ФБР запропонувало їй амністію, але за умови, що дитину віддадуть названим батькам. Через багато років героїня дізнається, що Ловелл і Бернал на свободі й планують помсту. Тепер уже 12-річна донька героїні, яка її ніколи не бачила, у небезпеці.

The Mother / Netflix / режисерка — Нікі Каро / у головних ролях — Дженніфер Лопес, Джозеф Файнз, Ґаель Ґарсія Берналь, Омарі Гардвік / тривалість — 1 година 55 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що фільм міг би бути цікавим, але помітно, що сценарій переписували так часто, що він став відверто сумбурним. The Variety каже, що у фільмі багато екшну, але немає сцен того розмаху, якого потребує справжній бойовик.

Постапокаліптичний мінісеріал «Лицар у чорному»

Про що серіал. Сорок років тому на Землю впав астероїд, який перетворив Корейський півострів на засушливу пустелю. У 2070-х люди живуть лише в підземних сховищах і не можуть виходити назовні без кисневої маски. Між цими сховищами курсують «чорні лицарі» — курʼєри, що доставляють людям чисту воду й інші припаси. Один із таких курʼєрів — номер 5-8 — випадково знайомиться з підлітком на імʼя Савол. Вони опиняються в центрі складної політичної гри.

Black Knight / Netflix / шоуранери — Чо Ий Сок, Сін Йон Джу, Кім Хьон Док / у головних ролях — Кім У Бін, Сон Син Хон, Кан Ю Сок / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що серіал загалом можна дивитися, але через логічні діри в сценарії він програє багатьом іншим серіалам у тому ж жанрі, наприклад «Бункеру», який вийшов минулого тижня. Collider пише, що серіал рятує його стислість — усього 6 епізодів, стрімкий сюжет, тож недоліки можна і не помітити.

Сатиричний серіал «Велика»

Про що серіал. Псевдоісторичний гротескний серіал, який розповідає історію російської імператриці Катерини II — від змови з наміром убити її чоловіка Петра III, і до 1790-х років. Жорсткий гумор та участь у серіалі темношкірих акторів обурили офіційних російських посадовців, від представниці МЗС Марії Захарової до губернатора Новгородської області Андрія Нікітіна. Хоча серіал і позиціонують як суто сатиричний і гумористичний.

The Great / Hulu / шоуранер — Тоні Макнамара / у головних ролях — Ель Феннінг, Ніколас Голт, Фібі Фокс, Саша Дгаван / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. AV Club пише, що якщо це останній сезон, то серіал піде на піку потужності. Paste Magazine вважає, що третій сезон помітно похмуріший і жорсткіший за попередні.

Постапокаліптичний серіал «Бійтеся ходячих мерців» — восьмий і останній сезон

Про що серіал. Останній сезон спін-оффу серіалу The Walking Dead. Він розповідає про початок зомбі-апокаліпсису в США й завершує історії девʼятьох героїв минулих сезонів — Моргана Джонса, Медісон Кларк, Віктора Стенда, Лусаїни Гальвес, Двайта, Грейс Мукерджі, Шеррі, Джун Дорі та Даніеля Салазара.

Fear the Walking Dead / AMC+ / шоуранери — Роберт Кіркман і Дейв Еріксон / у головних ролях — Кліфф Кертіс, Кім Діккенс, Френк Діллейн, Алісія Дебнем-Кері, Карен Девід / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків, 59% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Collider пише, що лякати глядачів тим самим так довго вже просто неможливо, але в останньому сезоні деякі персонажі несподівано добре розкриті, тому додивитися є сенс. Forbes каже, що в сезоні є гарний екшн, напруга, кілька веселих сцен, але співпереживати цьому всьому вже доволі важко.

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