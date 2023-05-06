Що подивитися у вихідні. Приквел «Бріджертонів», красива антиутопія «Бункер» і американський римейк «Чоловіка на імʼя Уве» з Томом Генксом

Драмеді «Чоловік на імʼя Отто»

Про що фільм. Екранізація роману «Чоловік на імʼя Уве» 2012 року шведського письменника Фредріка Бекмена. У 2015 році роман уже екранізували у Швеції, а це — американський варіант. Отто Андерсон — буркотливий 63-річний чоловік із передмістя Піттсбурга, штат Пенсильванія. Пів року тому його дружина Соня померла, і він залишився на самоті. Отто вирішує вкоротити собі віку, але його рятує раптовий візит сусідів — мексиканки Марісолі з чоловіком і дітьми. Вони принесли Отто мексиканської їжі та попросили позичити інструменти. Нове знайомство потроху виводить Отто зі стану депресії.

A Man Called Otto / Netflix / режисер — Марк Форстер / у головних ролях — Том Генкс, Рейчел Келлер, Мануель Гарсіа-Рульфо, Маріана Тревіно, Камерон Бріттон / тривалість — 2 години 6 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від критиків, 97% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. IGN називає сюжет фільму посереднім, але каже, що жарти і гра Тома Генкса добре відвертають від цього увагу. The Guardian пише, що роль різкого та доволі цинічного Отто досить нехарактерна для Тома Генкса, і це цікаво.

Костюмована драма «Бріджертони: Історія королеви Шарлотти»

Про що серіал. Приквел серіалу «Бріджертони» про альтернативну Велику Британію XIX століття, який виходить на Netflix від 2020 року. Головна героїня приквелу — принцеса Шарлотта, дружина короля Георга III та бабуся королеви Вікторії. Історія починається ще у XVIII столітті, із заручення Шарлотти та Георга. Майбутня королева переживає недовіру до себе англійської знаті, а особливо матері Георга принцеси Августи.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story / Netflix / шоуранер — Шонда Раймс / у головних ролях — Індіа Амартейфіо, Аджоа Андо, Мішель Фейрлі / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що цей серіал — той випадок, коли приквел кращий за оригінал, що буває нечасто. Polygon хвалить фінал останнього епізоду й каже, що всі фанати оригінального серіалу будуть приголомшені.

Фантастичний серіал «Бункер»

Про що серіал. Адаптація однойменної серії романів американського письменника Гʼю Гоуї. У далекому майбутньому на Землі стався невідомий катаклізм. Понад десять тисяч людей живуть у велетенському 140-поверховому підземному бункері, де панує жорстка ієрархія — мешканці нижчих поверхів, які роблять усю брудну роботу, не можуть потрапити на верхні, де живе еліта. Формально підземним містом управляють мер та шериф, але реальна влада належить науковцям та силовикам-суддям. Ніхто не памʼятає, що сталося на планеті та як усі опинилися в бункері, а записи про давні часи колись знищили заколотники. Одного дня колекціонера стародавніх реліквій — речей з епохи до катаклізму — знаходять мертвим, і це запускає ланцюг подій, які змінюють життя в бункері.

Silo / Apple TV+ / шоуранер — Грехем Йост / у головних ролях — Ребекка Фергюсон, Рашида Джонс, Девід Оєлово, Тім Роббінс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 100% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,5.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter вважає, що серіал сумбурний і в ньому забагато персонажів, але хвалить продуманість створеного світу та фінал сезону. The Guardian пише, що серіал вдало поєднує класичні сюжетні тропи та неочікувані повороти.

Комедійний серіал «Інші двоє» — третій сезон

Про що серіал. Чейз Дубек — 13-річний підліток, який несподівано для своєї сімʼї стає зіркою YouТube, виклавши туди свою пісню. Його старші брат і сестра, навпаки, переживають карʼєрні невдачі. Кері намагається стати актором і проходить принизливі кастинги в рекламних роликах. А Брук була професійною танцюристкою, але її карʼєра рано закінчилася, тому зараз вона на порозі нового життя.

The Other Two / HBO Max / шоуранери — Кріс Келлі та Сара Шнайдер / у головних ролях — Хелен Йорк, Дрю Тервер, Кейс Вокер, Кен Маріно / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. AV Club пише, що третій сезон все ще радує дотепними жартами й смішними ситуаціями. Collider вважає, що «Інші двоє» — сміливий серіал, який не боїться кепкувати з індустрії, частиною якої є сам.

Ми не Netflix і не AppleTV, але теж робимо якісний продукт, і саме зараз нам потрібна ваша підтримка: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]