Одеський волонтер Демʼян Ганул заявив, що його побили військові. У частині пообіцяли розібратись. Розповідаємо, що відомо про напад і до чого тут Сергій Стерненко та голова міста Геннадій Труханов

Що сталося

На початку травня одеському волонтеру та колишньому члену «Правого сектора» Демʼяну Ганулу подзвонив знайомий Олександр Білий і попросив зустрітися з військовими із грузинського батальйону, яким потрібна допомога. Як розповів Ганул «Бабелю», 3 травня він прийшов у кафе, де на нього чекали троє людей у військовій формі, яких він раніше ніколи не бачив. Білого в кафе не було.

За словами волонтера, його спитали, чому іншим військовим він допомагає діставати автівки, а їм ― ні. Той відповів, що якщо потрібна допомога, то треба було звернутися раніше. Після цього почалася бійка. У коментарі «Бабелю» Ганул сказав, що чоловіки дістали ножі та почали погрожувати.

― Російською вони сказали, що зараз мене заріжуть, ― розповідає Ганул.

Волонтер почав відбиватися, забіг за барну стійку. Каже, що двоє нападників били його ногами по голові та тулубу, третій фотографував. Ганул просив відвідувачів кафе викликати поліцію та допомогти йому, але ніхто цього не зробив. Потім йому вдалося вибігти на кухню, а звідти на вулицю. Він викликав поліцію. Нападники тим часом втекли.

Правоохоронці приїхали швидко. Опитали свідків, відправили волонтера до лікарні. Поліцейські разом із Ганулом подивилися відео з камер у кафе. На записі волонтер впізнав Олександра Подобєдова ― місцеві активісти вважають, що він організовує напади на тих, хто критикує мера Одеси Геннадія Труханова. Подобєдов сидів у кафе з нападниками та пішов за пів години до того, як приїхав Ганул.

У волонтера струс мозку, він на лікарняному.

Що каже поліція

Правоохоронці Приморського відділу поліції Одеси почали слідство за 125 статтею Кримінального кодексу — умисне легке тілесне ушкодження.

Волонтер звинувачує поліцейських у тому, що дали втекти нападникам. Каже, що 125 стаття не передбачає початок плану перехоплення. На його думку, якби поліція порушила справу за 296 статтею КК, то людей у військовій формі затримали б одразу на будь-якому блокпості в Одесі.

Також він говорить, що поліція почала активніше включатися в роботу щодо його побиття лише після того, як він написав про це в соціальних мережах. За інформацією Ганула, Білого затримали в Києві та привезли в Одесу. У нього знайшли посвідчення учасника ТРО Києва. На підтвердження цього волонтер опублікував фотографії.

«Бабелю» в поліції повідомили, що триває слідство, чи затримали Білого — коментувати відмовилися.

Що відомо про нападників

За словами Ганула, троє його нападників приїхали в Одесу 3 травня — у той день, коли зустрілися з ним, і того ж дня поїхали. Спочатку волонтер заявив, що чоловіки у військовій формі — бійці 28 окремої механізованої бригади. Імена двох з них — Іраклі Руруа та Олексій Ніколаєв, імені третього не знає. Згодом повідомив, що чоловіків вигнали зі Збройних сил України, не виключає, що «минулим числом».

Ганул спілкувався з представниками військової частини. Там просили не розголошувати інформацію про бійку, щоб не псувати репутацію військових. Волонтер не погодився. За його словами, керівництво частини винне в тому, що сталося, бо відпустило в Одесу бійців.

— Їм дали скататися в Одесу та виконати темну роботу, заробити гроші. Це ж не бойове завдання. Командир їхній по-любому про це знав, — говорить волонтер.

Люди, які напали на Ганула, записали відеозвернення. Говорять, що з бойового підрозділу «Ахмет». Приїхали в Одесу спитати волонтера, де їхні два автомобілі, які той начебто мав їм передати. Коли Ганул відмовився відповідати, то зав’язалася бійка. Пояснюють, що волонтер поводився грубо і спровокував їх. Бити його намірів не мали, бо якби це було так, покликали б його не в кафе. Чоловіки готові піти в поліцію і дати покази. Ганула вважають псевдоволонтером. За їхньою інформацією, той одну машину продав, а другу передав в інший підрозділ.

Ганул вважає, що правоохоронці мають відреагувати на відео — це публічне зізнання в нападі.

Що відомо про ймовірного організатора та замовника побиття?

Зустріч Ганула з військовими організував одесит Олександр Білий. Із самим Білим Ганул не товаришує. Говорить, що вони завжди були по різні боки барикад, і звинувачує Білого в проросійських поглядах. Цього разу відгукнувся допомогти, бо вважає, що під час повномасштабного вторгнення всі мають працювати спільно, аби перемогти у війні з росією.

Після побиття Білий дзвонив Ганулу, сказав, що не знає, як таке могло статися. Волонтер відповів, що той його підставив, і заблокував телефонний номер.

Людина, яку Ганул упізнав на відео з камер спостережень, — Олександр Подобєдов. Про нього волонтер чув раніше. Одеський активіст, колишній член «Правого сектора» і блогер Сергій Стерненко звинувачує Подобєдова в організації одного з трьох нападів на себе.

У коментарі «Бабелю» Стерненко розповів, що в нього є докази того, що в травні 2018 року, коли на нього напали, Подобєдов стежив за ним і давав вказівки двом нападникам. Стерненко стверджує, що один із них пізніше розповів, що його «наймав» на роботу Іван Кузнєцов — той самий, якого Стерненко вбив, коли оборонявся.

— Кузнєцов шукав спільників і казав їм: «Треба поламать нациста Стерненка, бо він заважає Труханову, наламує теми». Також Кузнєцов говорив, що його на цю роботу найняв Подобєдов, — розказав Стерненко.

За його словами, Подобєдова вже судили за напад із тяжкими тілесними. Він безробітний, але на нього зареєстрований автомобіль Porsche Cayenne 2006 року випуску.

Прессекретарка одеської мерії Наталія Мальцева сказала «Бабелю», що подібні звинувачення проти Труханова чи мерії «коментувати не буде».

— Кожна людина може говорити, що хоче. Якщо у волонтера є докази, нехай віднесе їх у поліцію. Там проведуть слідство, — сказала вона.

Пʼятого травня Труханов вийшов із СІЗО під заставу 13 мільйонів гривень. У слідчому ізоляторі він провів добу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує мера в тому, що він вкрав із бюджету понад 90 мільйонів гривень.

Ганул вважає, що Труханов помстився йому, бо волонтер критикує його в соціальних мережах за проросійські погляди.

Хто такий Ганул

Демʼяну Ганулу 29 років. Разом із батьком брав участь у Революції гідності, потім створював разом із Сергієм Стерненком осередок «Правого сектора» в Одесі та області. Активний учасник «смітникової люстрації» — акції, коли ексрегіоналів і корупціонерів кидали в смітник, били та обливали зеленкою.

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Проти Ганула понад шість років відкрита кримінальна справа через організацію «масових заворушень» біля Літнього театру в Одесі. Депутати міськради у 2016 році вирішили забудувати його, щоб відкрити торговий центр. У 2017 році біля театру зібрався мітинг, який закінчився сутичкою.

У квітні 2020 році Ганулу спалили автомобіль. Через кілька місяців у нього стріляли. Восени того ж року побили битами вже інший автомобіль, а коли волонтер привіз автівку на СТО, її там спалили. Ганул кілька разів демонтував меморіальні дошки та памʼятники радянським діячам. Наприклад, у 2022 році брав участь у демонтажі памʼятника Катерини II в Одесі.

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