«Куба за три дні». 62 роки тому ЦРУ планувало швидко повалити режим Фіделя Кастро. Та все обернулося гучним провалом, що ледь не призвів до ядерної війни. Історія операції в затоці Свиней

У березні 1952 року генерал Фульхенсіо Батиста влаштував на Кубі державний переворот і захопив владу. Він став корумпованим диктатором-самодуром, однак у США його визнали. Білий дім Батиста влаштовував своєю антикомуністичною позицією. Та ще більше він влаштовував американські корпорації, яким фактично віддав на відкуп плантації цукрової тростини, видобуток корисних копалин і скотарство.

Кубинський диктатор Фульхенсіо Батиста (праворуч) і американський віцепрезидент Річард Ніксон (ліворуч) на урочистому бенкеті у Президентському палаці на Кубі, 8 лютого 1955 року. Getty Images / «Бабель»

Усе змінилося в січні 1959 року. Після кількарічної партизанської війни кубинські повстанці на чолі з Фіделем Кастро скинули режим Батисти. США спробували встановити звʼязки з новою владою і навіть визнали уряд Кастро. Та дуже скоро відносини між країнами погіршились. Кастро спочатку заявляв, що він не комуніст, проте діяв відверто комуністичними методами. Майже одразу після приходу до влади він націоналізував цукрову, сільськогосподарську та гірничодобувну промисловість, усунувши американські компанії від контролю над будь-якою землею, власністю чи бізнесом на Кубі. Ба більше, він закликав уряди інших країн Латинської Америки слідувати його прикладу.

Фідель Кастро (у центрі) виголошує промову за кілька днів після повалення режиму Батисти, 4 січня 1959 року. Getty Images / «Бабель»

Американський уряд запровадив щодо Куби економічне ембарго. А Кастро почав налагоджувати звʼязки з Радянським Союзом. Тодішній радянський диктатор Микита Хрущов тільки і чекав нагоди, щоб «простягти руку допомоги братньому кубинському народові» та отримати союзника в Холодній війні просто під боком у США.

На початку 1960 року американський президент-республіканець Дуайт Ейзенхауер вирішив, що далі зволикати вже не варто, і доручив керівництву ЦРУ розробити план з повалення режиму Кастро. Позаяк у них був досвід подібних успішних операції, наприклад, державний переворот у Гватемалі в 1954 році.

У березні 1960 року ЦРУ представило свій план усунення Кастро від влади. Спочатку треба було розхитати ситуацію всередині країни: провести пропагандистську кампанію, обʼєднати й озброїти кубинську опозицію для ведення масштабної партизанської боротьби. Потім планували висадити десант неподалік міста Тринідад, що на південному узбережжі Куби. За підтримки авіації цей десант мав захопити й утримувати плацдарм на узбережжі. До нього повинні були приєднатися партизани із сусіднього гірського району Ескамбрей. Далі за планом ― сформувати тимчасовий опозиційний уряд, який би визнали США та проамериканські уряди Латинської Америки. Якщо й після цього не почалось би масштабне повстання проти Кастро, цей уряд міг би звернутися по військову допомогу до Сполучених Штатів.

Кубинські емігранти, які тікають від режиму Кастро, на митному контролі у Флориді, січень 1959 року. Getty Images / «Бабель»

Головною ударною силою цього десанту мали стати підготовлені та озброєні кубинські мігранти. Тож операцію можна було б представити як внутрішній конфлікт на Кубі. А невдоволених новою владою вистачало. Тільки за перші пів року Кастро перевершив за масштабами репресій свого попередника. Чимало повстанців, які ще недавно допомагали скидати Батисту, тепер виступили проти нової диктатури. Тисячі людей тікали від переслідувань до Флориди, і в 1960 році в Маямі утворився справжній кубинський анклав.

У квітні 1960 року ЦРУ завербувало перших 28 кубинських емігрантів для участі в майбутній висадці десанту. Перший табір для їхньої підготовки облаштували на околицях Маямі. Уже за пів року набрали дві тисячі таких добровольців. Тоді для них за згоди місцевих проамериканських диктаторів облаштували табори у віддалених регіонах на узбережжі Гватемали та Нікарагуа. Восени 1960-го з них сформували угруповання під назвою «Бригада 2506» ― за особистим номером загиблого на навчаннях курсанта.

Кубинські емігранти під час тренування в таборі ЦРУ, 1960 рік. Getty Images / «Бабель» Теоретичні заняття для кубинських емігрантів у тренувальному таборі ЦРУ, березень 1961 року. Getty Images / «Бабель» Кубинські емігранти під час тренування в таборі ЦРУ, 1960 рік. Теоретичні заняття для кубинських емігрантів у тренувальному таборі ЦРУ, березень 1961 року. Getty Images / «Бабель»

На підготовку до операції президент Ейзенхауер виділив $13 мільйонів, дозволив залучати інструкторів Міноборони США, але заборонив американським військовим брати безпосередню участь у бойових діях. Восени 1960 року спливав другий президентський термін Ейзенхауера. Тож довести операцію до ладу мав його наступник ― республіканець Річард Ніксон. Але перемогу з мінімальною перевагою у трохи понад 100 тисяч голосів здобув кандидат від демократів Джон Кеннеді.

Після перемоги на виборах в листопаді 1960 року керівництво ЦРУ в загальних рисах повідомило Кеннеді про операцію. Той у цілому план схвалив, тільки попросив більше сконцентруватися на підтримці внутрішнього партизанського руху. У ЦРУ пообіцяли, що все буде «тихо й успішно», як у Гватемалі. Кеннеді спочатку не запросив усіх деталей та взагалі впродовж наступних місяців робив вигляд, наче нічого не відбувається. Він би може й хотів скасувати операцію, якби не його передвиборчі обіцянки. Свою кампанію Кеннеді будував на різкій критиці республіканців, які «прогавили комуністичну загрозу в 90 милях від США».