«Куба за три дні». 62 роки тому ЦРУ планувало швидко повалити режим Фіделя Кастро. Та все обернулося гучним провалом, що ледь не призвів до ядерної війни. Історія операції в затоці Свиней

Джерела:

Huw Dylan, David Gioe, Michael S. Goodman. The CIA and the Pursuit of Security History. Edinburgh University Press, 2020.

Piero Gleijeses. Ships in the Night: The CIA, the White House and the Bay of Pigs. Journal of Latin American Studies. Vol. 27, №1 (Feb., 1995).

John Prados. Safe for Democracy: The Secret Wars of the CIA. Ivan R. Dee, 2009.

Jose Carlos Cueto, Daniel Garcia Marco, Liliet Heredero. How the Bay of Pigs invasion began and failed — 60 years on. BBC, 23.04.2021.