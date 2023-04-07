У квітні росія головує в Раді безпеки ООН. У тій самій, що має забезпечувати мир. Насправді, цей орган мало на що впливає, як і сама організація. Думаєте, перебільшуємо — пройдіть наш тест про ООН

Першого квітня країна-агресор росія почала головувати в Раді безпеки ООН. І це не жарт. Користуючись нагодою, росіяни зразу влаштували неофіційне засідання Радбезу, на якому намагалися виправдати викрадення українських дітей з окупованих територій. Понад 50 країн засудили це засідання, а Велика Британія заборонила транслювати його онлайн. Однак завадити росії все одно не змогли, бо вона є постійним членом Радбезу і має широкі права, зокрема право вето на будь-які його рішення. Власне, через це і чимало інших причин ООН уже багато років не може сповна виконувати свої основні задачі. Ви знали, що перша резолюція Генасамблеї ООН так і залишилася на папері? А хто в Радбезі найбільше зловживає правом вето? Перевірте свої знання про історію ООН у тесті «Бабеля». Можливо, скоро і сама ця організація стане історією.