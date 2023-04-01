Росія почала головування в Раді безпеки ООН

Росія протягом квітня 2023 року головуватиме в Раді безпеки Організації Обʼєднаних Націй. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже назвав це «злим жартом».

Про це йдеться в повідомленні ООН у Twitter.

«Росія приймає на себе головування за умовами черговості у Раді безпеки у квітні», — зазначили в ООН.

До складу Радбезу входять пʼять постійних членів ООН, зокрема росія, Велика Британія, Франція, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

Радбез розглядає та ухвалює рішення з питань безпеки, яким зобовʼязані слідувати інші члени ООН.

24 лютого 2022 року росія вчинила повномасштабний напад на Україну саме під час засідання ООН. За рік великої війни члени Радбезу так і не спромоглися виключити росію зі складу організації, ба більше — не позбавили її можливості головування. Водночас рф, як постійний член Ради безпеки ООН, має право вето на будь-яке її рішення.

Головування в Радбезі змінюється щомісяця в порядку англійського алфавіту.

Напередодні Естонія, Латвія та Литва спільно виступили проти російського головування в Раді безпеки ООН.