Головування росії в Радбезі ООН: США спрогнозували дії рф

У Білому домі прокоментували майбутнє головування росії в Раді безпеки ООН, яке почнеться 1 квітня і триватиме один місяц.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу заявила, що на сьогодні немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати росію з Ради Безпеки ООН, тому вона закликала рф поводитися «професійно».

США, однак, очікують, що російська сторона буде поширювати дезінформацію та виправдовувати війну проти України. Жан-П’єр додала, що головування в Радбезі — це, в основному, церемоніальна посада, яка передається за принципом ротації, тому вагомих наслідків головування рф не нестиме.