Глава МЗС України назвав «злим жартом» головування росії у Раді Безпеки ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «злим жартом» початок головування росії у Раді Безпеки Організації Обʼєднаних Націй.
«Росія узурпувала своє місце; вона веде колоніальну війну; її лідер є воєнним злочинцем, якого розшукує МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним, поки росія має місце в Раді Безпеки ООН», — написав Кулеба.
Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав не допустити головування росії у Раді Безпеки.
З першого квітня росія почне головувати в Раді Безпеки, хоча члени Ради мали змогу скасувати це рішення. Членами президії Ради зараз, зокрема, є Японія, Мальта, Мозамбік, рф, Швейцарія, ОАЕ, Велика Британія, Франція, Китай, США, Бразилія та Еквадор.
- 24 лютого 2022 року росія вчинила повномасштабний напад на Україну саме під час засідання в ООН. За рік великої війни члени Радбезу так і не спромоглися виключити росію зі складу організації. Водночас рф як постійний член Ради Безпеки ООН має право вето на будь-яке її рішення.
- Головування в Раді Безпеки ООН змінюється щомісяця в порядку англійського алфавіту. Радбез формується з 15 членів (пʼяти постійних і 10 непостійних).