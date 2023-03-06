«Досить ґвалтувати правосуддя». Україна закликає ООН не допустити російського головування в Організації

З першого квітня росія почне головувати в Раді безпеки Організації Обʼєднаних Націй, якщо члени Ради не скасують цього рішення.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликає Організацію не допустити російського представника Василя Небензю до головування.

«В ніч вторгнення рф Антоніу Гутерреш назвав це «найсумнішим днем за його перебування на посаді». Це буде найсумнішим днем в історії ООН до 1 квітня 2023, коли, якщо справедливість не візьме гору, рф почне головування в Радбезі. Досить ґвалтувати правосуддя та гнобити Статут ООН!» — написав Кислиця.

Він додав, що рішення про виключення росії з Ради безпеки або принаймні недопущення її головування там у компетенції членів Ради.

Членами президії Ради зараз, зокрема, є Японія, Мальта, Мозамбік, рф, Швейцарія, ОАЕ та Велика Британія, Франція, Китай, США, Бразилія, Еквадор.