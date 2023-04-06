Колаборанти та ватажки проросійських бойовиків довго не живуть. Їх підривають, розстрілюють і знищують. Історія від «Бетмена» до «Татарського» — зручний таймлайн

Тут перелічені лише ватажки угруповань і відомі бойовики та зрадники. Тільки за 2022 рік на окупованих територіях від Херсону до Старобільська внаслідок раптових вибухів і пострілів загинули ще 18 різних колаборантів — політиків, чиновників і силовиків.

Kate Ban / «Бабель»





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