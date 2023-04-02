У Санкт-Петербурзі загинув колаборант Владлен Татарський

У Санкт-Петербурзі під час свого «творчого вечора» загинув російський пропагандист та колаборант Владлен Татарський. У кафе, де він виступав, поруч зі сценою стався вибух — ще щонайменше шість людей отримали поранення.

Він виступав у закладі, який належить засновнику терористичної «ПВК Вагнера» Євгену Пригожину.

За даними Telegram-каналу Mash, бомбу на зустріч принесла дівчина Настя. Вона сховала вибухівку у статуетку і подарувала її Татарському, за кілька хвилин після цього стався вибух.