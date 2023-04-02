У Санкт-Петербурзі загинув колаборант Владлен Татарський

У Санкт-Петербурзі під час свого «творчого вечора» загинув російський пропагандист та колаборант Владлен Татарський. У кафе, де він виступав, поруч зі сценою стався вибух — ще щонайменше шість людей отримали поранення.
Він виступав у закладі, який належить засновнику терористичної «ПВК Вагнера» Євгену Пригожину.
За даними Telegram-каналу Mash, бомбу на зустріч принесла дівчина Настя. Вона сховала вибухівку у статуетку і подарувала її Татарському, за кілька хвилин після цього стався вибух.
- Так званий воєнкор Владлен Татарський, справжнє імʼя якого Максим Фомін, був родом з Макіївки Донецької області. З 2011 року він перебував у вʼязниці Горлівки за грабіж, але після російського вторгнення у 2014 році втік і почав воювати у складі російських бойовиків проти України. З початком повномасштабної війни колаборант став «воєнкором» і закликав росію вбивати якомога більше українців, вчиняти геноцид та насильство.