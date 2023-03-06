Зі штучним інтелектом можна працювати або побазікати. Може, він і людей у порно замінить? Актори стануть непотрібні? До цього далеко: ми купуємо не картинки, а людський звʼязок. За матеріалом Wired

Письменниця й журналістка Люкс Альптраум стала вебкам- та онлайн-порномоделлю 2001 року, коли їй було 18. За сьогоднішніми стандартами це був дуже простий контент. Люкс викладала еротичні фото, у онлайн-шоу кадри оновлювалися приблизно раз на 15 секунд. За три з половиною роки вона зняла лише два відео, і в одному з них не було звуку, бо мікрофон не працював. Та люди все одно платили — вони купували приватні шоу, що були доступні тільки для них. Зображення могли бути поганими, розмитими, але оголеного тіла було досить, щоб компенсувати ці вади. «Поки можна було побачити циці, я мала що продавати», — каже Люкс.

Генератори зображень Midjourney та DALL-E створюють реалістичні фото людей, яких не існує. Це могло б поставити хрест на секс-роботі: алгоритм може створити і порно. Шанувальники штучного інтелекту (ШІ) наче не помічають проблем із зображеннями: деформовані руки, верх бікіні, що суперечить законам фізики, і не зовсім людські зуби.

Це не означає, що компʼютерне порно не сподобається нікому і ніколи. Зрештою, є люди, що купують ляльки RealDoll, а чоловіки, які публікують фото моделей, згенеровані ШІ, у щирому захваті. Секс-зображення, які алгоритм здатний створювати дуже швидко, може бути корисною нішею для тих, хто не хоче платити за порно чи любить мастурбувати на неіснуючих людей. Однак ті, хто найбільш захоплено поширюють компʼютерну еротику та порно, здається, певні: коли люди шукають такий контент, їм потрібна купка пікселів приблизно у формі голої людини.

«Люди підписуються на мій OnlyFans не тому, що хочуть побачити якусь голу жінку. Вони підписуються, бо хочуть бачити оголеною саме мене, зокрема через звʼязок, який утворився, тому що вони підписалися на мене в інших соціальних медіа», — написала у Twitter модель Laura Lux.