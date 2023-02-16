В офіс IT-компанії MacPaw та до її власника Олександра Косована прийшли з обшуками. За нього відразу заступилися бізнесмени, політики й міністр, але давайте без емоцій — розбір «Бабеля»

Про яку землю йдеться

У Facebook Косован написав, що «причиною обшуків стало бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які компанія законно придбала з 2016 по 2021 рік». Він виклав кадастрові номери 11 ділянок і зазначив, що йдеться і про прилеглі до них території у селі Циблі на березі Канівського водосховища серед лісу. Загальна площа цих земель — понад 24 га.

У Державному земельному кадастрі зазначено, що чотирма ділянками володіє ТОВ «Макпау Проперті Менеджмент» — це компанія з «сімʼї» MacPaw. Одну ділянку в 2020 році придбав Косован, ще три його компанія орендувала у Циблівської сільської ради або у Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації строком на 49 років. Ще про три ділянки в кадастрі або немає інформації, або ними володіють компанії, що напряму (за нашою інформацією) з MacPaw не повʼязані.

Згідно з кадастром, усі вісім ділянок MacPaw — це земля сільськогосподарського призначення. Чотири приватні ділянки — для садівництва, орендовані — для сінокосіння й випасу худоби. Згідно з законом, будувати на такій землі теж можна, але тільки те, що повʼязано з сільським господарством — теплиці, корівники, стайні і т. ін.

Натомість на цій землі, згідно з даними судового реєстру, MacPaw зводить комплекс відпочинку IT-Relax. Очевидно, йдеться про базу відпочинку MacPaw Village, якою володіє Косован. Однойменну компанію зареєстрували в селі Циблі в грудні 2021 року. Це великий рекреаційний комплекс з готелем, басейном, спортивним майданчиком, місцем для кемпінгу і гаванню для яхт. Відпочивають там співробітники MacPaw та їхні клієнти. В інстаграмі під хештегом #macpawvillage викладено понад сто фотографій, на одній з них — Косован у байдарці. На старих знімках місцевості з космосу видно суцільну берегову лінію та ліс. Зараз MacPaw Village займає не всю площу, якою володіє компанія. У майбутньому база відпочинку мала розростатися. Сільським господарством, з наявної в публічних джерелах інформації, айтівці там не займаються.

Що не так із власністю MacPaw

Судові процеси довкола цієї справи точаться з 2018 року. Тоді Бориспільський міськрайонний суд Київської області заарештував пʼять ділянок. Причина — кримінальне провадження через нецільове використання землі. Зараз «Макпау Проперті Менеджмент» — відповідач у кількох господарських та кримінальних справах.

Питань у слідства багато. Перше Косована і його компанії стосується опосередковано: як частина лісу і прибережна смуга, які раніше належали державі, опинились у приватних руках і отримали статус землі сільгосппризначення? На думку слідчих, за цим стоять співробітники Держгеокадастру, Переяслав-Хмельницького лісгоспу і Переяслав-Хмельницької районної ради. Вони змовилися й незаконно змінили цільове призначення землі, яка була частиною лісового фонду. Якби місцева влада й чиновники цього не зробили, дозвіл на передачу в оренду лісу їм довелось би просити у Кабміну, а це довга й складна процедура.

За словами еколога й аналітика МБО «Екологія-Право-Людина» Петра Тєстова, це класична схема дерибану лісу. Саме так посеред лісу зʼявляються пасовиська й ділянки для садівництва. Зараз Бориспільський окружний прокурор вимагає повернути землю державі.

У чому звинувачують компанію

Інші звинувачення напряму повʼязані з діяльністю MacPaw на цих ділянках. Наприклад — намив на базі відпочинку штучного берега з піску і ґрунту, який добувають із дна водосховища. Саме з таким несанкціонованим розширенням берегової лінії, за словами Нацполіції, і були повʼязані обшуки. Причина: на запит правоохоронців компанія не надала необхідних документів. Крім того, у MacPaw немає дозволів на видобуток піску, отже, за версією слідства, вона незаконно використовує надра і порушує цілу низку законів.

Ще одне обвинувачення: за законом в Україні заборонено будувати будь-що у стометровій прибережній зоні річок, водосховищ чи озер. Це стосується і баз відпочинку, і дач, і автостоянок.

На додачу Циблівська сільська рада звинувачує MacPaw у незаконній вирубці лісу на території бази.

Практично всі обвинувачення Косован заперечує. Він стверджує, що компанія співпрацює зі слідством, надає всі необхідні документи, а намив берега — вимушений захід і насправді так компанія намагалася зупинити його руйнування.

Що далі

Увечері 15 лютого Косован написав, що під час обшуків у нього вдома вилучили копії документів, які, на його думку, не мають стосунку до справи, а також робочий компʼютер. У компанії обшуки пройшли швидше, ніж очікували, і «досить стримано».

Косован пообіцяв прокоментувати звинувачення у видобутку корисних копалин і назвав їх частиною більшої картини, про яку розповість публічно згодом.

Слідчі справу після цього не коментували.