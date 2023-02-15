В офіс ІТ-компанії MacPaw прийшли з обшуками. Перевіряють і дім CEO Олександра Косована

Правоохоронці прийшли з обшуками до засновника та CEO IT-компанії MacPaw Олександра Косована та в офіс компанії. Силовики вилучили техніку.

Про це повідомив сам бізнесмен.

Для проведення обшуку прийшли представники Спеціалізованої екологічної прокуратури, Головного слідчого управління Національної поліції та оперативні працівники.

За словами Косована, обшуки повʼязані із земельними ділянками, які компанія придбала в період з 2016 до 2021 року. Ідеться про базу відпочинку, яку компанія побудувала для своїх співробітників під Києвом.

«Ми надаємо правоохоронцям всю запитувану інформацію та понад три роки ведемо діалог з місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити справді цікавий та цінний проєкт в Україні. Але після того як ми інвестували десятки мільйонів доларів у розвиток ділянок, нами зацікавилися чиновники, які тепер намагаються відібрати ці землі та активи», — написав гендиректор MacPaw.

Український адвокат та засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм запропонував Косовану юридичні послуги.

«Має бути відповідальність правоохоронців за шкоду, яку вони наносять такими діями. Бізнесу під час війни треба допомогати. Якщо є підозра у вчиненні злочину - має відбутись комунікація із бізнесом. Обшуки, тим паче у компанії яка допомогає армії і є публічною, це останній крок. Коли вичерпані інші інструменти», — написав Найєм у Facebook.

MacPaw заснована у 2008 році та займається розробкою ПЗ для обслуговування техніки Apple. Головний офіс розташований в Києві.