Поліція пояснила, чому прийшла з обшуками офіс ІТ-компанії MacPaw

Нацполіція та Спеціалізована екологічна прокуратура прокоментували обшуки в ІТ-компанії MacPaw. Вони кажуть, що до компанії приходили через самовільне збільшення берегової лінії на території, де MacPaw будує комплекс відпочинку.

Правоохоронці встановили, що на території стоїть земснаряд, який незаконно видобуває пісок. Збитки для держави правоохоронці оцінили у 12,5 млн грн.

Голова Мінцифри Михайло Федоров, коментуючи обшуки, заявив, що «йому соромно» і що «не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі».

«Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топпродуктової компанії України. Ця компанія створила кілька успішних продуктів для девайсів Apple. Ними користуються понад 30 млн людей по всьому світу. Звичайно, суд повинен встановити винуватість. Але ми живемо в цивілізованому столітті. За цифровою економікою майбутнє. Не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі. Враховуючи те, що, за словами власника, він був готовий надати всі матеріали до розгляду справи», — заявив міністр.

Сьогодні, 15 лютого, відповідно до ухвал Печерського районного суду Києва, проводяться обшуки за місцем проживання директора ТОВ Олександра Косована та в самій компанії. Правоохоронці кажуть, що обшуки провели, бо компанія не надала відповідних документів на запит правоохоронних органів.