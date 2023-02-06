«Виходить, я ― баран, а всі навколо ― Джекі Чани». Топчиновник Міністерства оборони Олександр Лієв втрапив у скандал. Про Крим, Єсеніна та Пушкіна, реформу «Суспільного» і закупівлю зброї ― велике інтервʼю

Ви народилися в росії, куди, за вашими словами, з-під Полтави відправили на заслання ваших дідуся й бабусю.

Ні. Я народився в Радянському Союзі ― в селищі Нижній Одес Ухтинського району Комі АРСР. Бабуся і дідусь ― по лінії тата. Там жила моя мама, у неї російське і латиське коріння. Мої батьки познайомилися, одружилися, і коли мені було три роки, ми переїхали в Крим.

А чому в Крим?

...І в 1979 році ми приїхали в Армянськ ― це не курортне місто, воно розташоване на півночі Криму. Там я ходив у садок, пішов у школу, жив, там народилася моя перша донька. Чому мама переїхала туди? Переїхати вирішила моя мама.

У 2006 році українській флот намагався відбити у російського Чорноморського флоту маяки, а ви перешкоджали цьому. Чому?

Я ніколи не перешкоджав Збройним силам України (ЗСУ) та Чорноморському флоту. Треба переміститися в контекст 2006 року. Тоді проходили місцеві вибори. До них уряд Криму очолював [Сергій] Куніцин ― член Народно-демократичної партії (НДП), яку по всій Україні очолював Валерій Пустовойтенко. Це абсолютно проукраїнська партія. Куніцин до того був мером Красноперекопська ― і при ньому це було перше місто в Криму, над яким підняли український прапор. Куніцин і на острові Тузла протистояв росіянам. У 2006 році мені було майже 30 років, я був головою НДП в Красноперекопську ― я був завидним женихом, молодим підприємцем і не дуже сильно розбирався в політиці. Після виборів Куніцин пішов у відставку, і в Крим приїхав інший прем’єр. Куніцин створив альтернативний уряд. В багатьох цивілізованих країнах є така форма опозиції ― «тіньовий уряд». Це громадсько-політичний рух, в якому є спікери за різними напрямками, які коментують дії чинних міністрів. Я був спікером, коментував розвиток інфраструктури.

Колишній прем’єр АР Крим Сергій Куніцин. Facebook

Вас у статтях називають «тіньовим віцепремʼєром регіональної політики».

Тоді я називався «міністр регіонального розвитку». Цей альтернативний уряд був формою передвиборної агітації на місцевих виборах. Існував близько трьох місяців, мав пафосну назву та займався різними політичними акціями. Однією з таких була під маяками, здається, мису Сарич. Я вам опишу своє бачення, а потім наведу позицію команди Центру журналістських розслідувань, яку очолює Валентина Самар.

Росія орендувала в Севастополі обʼєкти для Чорноморського флоту. Маяки не входили в договір, і Чорноморський флот росії займав їх незаконно. У 2006 році питання загострилось. Українська влада намагалась забрати свої маяки. Одна з політичних команд намагалася взяти в тому активну участь і заробити собі політичні бали. Від цієї політичної команди виселяти ЧФ рф приїхали пʼять громадських діячів зі Львова. А з іншого боку приїхало декілька машин хлопців менш приємних і симпатичних з партії «Руський блок», яка тоді була законною.

У хлопців зі Львова з хлопцями з партії «Руський блок» кілька разів ледь не доходило до бійки. Наша партія за завданням Куніцина і Володимира Казаріна, який тоді був заступником Куніцина в уряді, закликали однопартійців і мене прийти і проконтролювати, щоб не було зіткнень. І я сам робив пікет. Як виглядає пікет ― це намет, у якому сидить молодь з гітарою і прапорцем НДП.

Володимир Казарін. Facebook

Потім виявилось, що російські ЗМІ все перекрутили, використали наші акції й повідомили, що пікет був на захист російського Чорноморського флоту. Але з моєї позиції це було не так.

Вас називають «керівник пікету». Ви перешкоджали Збройним силам України?

Жодного разу ми не перешкоджали ЗСУ чи українським державним службовцям потрапити на маяки, власне, і не стикалися й не перетиналися з тими, хто намагався би потрапити. Окрім тих пʼятьох хлопців, які проводили свою акцію і нам особливо не хамили. Як виглядав пікет? Це 10―11 людей, з них чотири-пʼять дівчат та пʼять-шість хлопців, памʼятаю один з них був із гітарою. Вони ніяк не могли перешкоджати ЗСУ. Твердження, що «Лієв не пускав ЗСУ на маяки» ― це неправда.

У скриншоті з газети «День», який наводить у своїй колонці Віталій Шабунін, написано гасло вашого пікету: «Провокаторам і русофобам вʼїзд заборонений».

Напевно, зараз я русофоб. Можливо, і ви зараз русофоб.

Я — давно. З 2014 року. І в 2006-му в ситуації з маяками я була на стороні України.

І я був на стороні України. Відтворимо контекст. По-перше, в Криму ми, кримчани, відрізняли руське від російського і від радянського. Російське — це буряти, чеченці, путін-хуйло, Кремль, їхня політика і таке інше. Радянське заполоняло Крим і його треба було позбавлятися, але саме радянським жила більшість кримських пенсіонерів. А «руським» у Криму всі вважали «русскую культуру» ― Єсенін, Пушкін — і думали, що вона може не шкодити, а, навпаки, збагачувати. Вважали, що можна бути руської національності та бути справжнім громадянином України. Зараз я розумію, російська або руська культура виховала орду орків і скомпрометувала себе тим самим на століття вперед. Чи розумів я це 17 років тому? Скоріше ні. Чи був я єдиним в Україні, хто цього не розумів? Тоді виходить, що я баран. А всі навколо — Джекі Чани. Але я думаю, що це не так. Наприклад, згадайте, як називався театр ім. Лесі Українки в Києві — театр російської драми. По-друге, будь-яке розхитування ситуації емоційними акціями, сутичками, провокаціями, на мою думку, шкодило б і Криму, і Україні. Питання з маяками — це питання державної ваги, і методи їхнього вирішення деякими політичними силами через провокації були небезпечними.

Є відео, на якому ви як міністр туризму Автономної Республіки Крим говорите про розширення автономії півострова, потім заходите в будівлю, на якій висить російський прапор. Вас цей прапор не насторожував? Не було у вас думки, що росія збирається анексувати Крим?

На тому відео я вже не міністр. Уряд Криму був відправлений у відставку, але нового міністра курортів не призначили, і на той момент я ще декілька днів залишався виконувачем обовʼязків. 2014 рік. Я 20 лютого приїхав зі Сполучених Штатів, де місяць стажувався в Держдепі з питань розвитку інфраструктури та інтеграції в світові туристичні потоки. Після повернення наприкінці лютого був на туристичній триденній виставці в Ялті. І перебуваючи там, вночі дізнався, що невідомі люди захопили будівлю Совміну та Верховної Ради Криму. Поширювали інформацію, що це був підрозділ української міліції «Беркут». В ті дні, пригадайте, їздив по Україні Саша Бєлий, відбувалися гучні та жорсткі акції в різних регіонах. Революція гідності добиралася до Криму. Напруження зростало кожної години. Уряд Анатолія Могильова, в якому я працював, відправили у відставку. А Верховна Рада Криму обрала новий уряд на чолі з [Сергієм] Аксьоновим.

Так, це ніч з 26 на 27 лютого.

Я був упевнений, що то кримський «Беркут». Чому там повісили російський прапор? У мене зараз їхній прапор викликає нудоту. Але ж у нас не виникає питань до прапора будь-якої іншої партнерської країни. Тоді росія багатьом теж здавалася партнерською країною. І до 2014 року саме партнерство з росією було в усіх наших офіційних доктринах та політиках

Так, але вони висять поряд з українським прапором. А в Криму на будівлі українського прапора не було.

Тоді відбувалися бурхливі події, і деякі з них важко було пояснити. Це не я вішав. Що відбувалося навколо ― мене засмучувало. Так от, я повернувся з виставки, і мені зателефонувала керівник апарату і сказала, що всіх відправили у відставку, а мені й кільком міністрам пропонують працювати далі, а для цього треба написати заяву на імʼя Константинова про призначення. Я не розумів, що відбувається. В Совмін я приїхав, бачив там багато людей зі зброєю, заяву писати не став, адже не мав відповідей на багато питань.

Я ранком того дня дізнався, що [Володимир] Константинов, до речі Герой України, заявив, що проведуть референдум про розширення повноважень Криму в складі України. Мова була про повноцінне відновлення дії кримської конституції 90-х років. Ця конституція була частиною законів України. У той час по всіх телеканалах країни була інформація, що всі, хто голосував за Партію регіонів, повинні покаятися і ходити на колінах. Був Саша Бєлий. На ланцюг посадили губернатора однієї з областей. Це все боліло.

Володимир Константинов. Facebook

Потрібно було стабілізувати ситуацію. Тому ідея про розширення повноважень Криму мені здавалась притомною. До 2014 року Крим мав нуль повноважень. Наприклад, паспорт пляжу в Ялті треба було погоджувати в Києві. Що вони в Києві знають про пляжі в Ялті?

Або санаторій «Юність» ― належав державі, управлявся з Києва, директора призначали з Києва, і директор звітував у Київ. А відповідальність ніс я. Це той санаторій, де в 2013 році впав балкон з дітьми, там була жахлива трагедія. На відео я говорю, що нам треба заново почати будувати країну, і розширення повноважень ― це дуже добра думка.

Наступного дня, о десятій годині, Аксьонов заявив, що тема референдуму буде інша ― про приєднання до росії. Я зібрав дітей, речі. Написав пост у фейсбуці: «Прощай, немытая россия» словами Лермонтова ― і поїхав у Київ.

У Києві я дав кілька коментарів кримським ЗМІ, в яких засудив референдум. Сказав, що це нелегітимно, що його ніколи не визнає Україна, і це шлях в нікуди. За це кримський парламент, тоді ще діючий, проголосив мене персоною нон грата. В рішенні вони зазначили, що заборонили вʼїзд, тому що я не визнаю їхнього «референдуму».

Пост зі словами «Прощай, немытая россия» був 30 березня. А ми говоримо про початок березня. Коментар «Громадському» ви дали 3 березня. У той день у росії зареєстрували законопроєкт «Про приєднання Криму».

Коментар «Громадському» був до реєстрації росією їхнього законопроєкту. Здається, це було 2 березня ― і от 3 березня виїхала моя сімʼя. Тобто в той день, як це проголосили Аксьонов та рф. Сам я виїхав за декілька днів. Дякую, що ви відслідкували дати моїх постів. Я їх не памʼятаю, пройшло 9 років. Суть в тому, що написав фіналізуючий пост і виїхав.

Ви 5 березня на пресконференції сказали що, процитую: «не відповідаєте критеріям, які стають актуальними в цей революційний час».

Я мав на увазі, що нам не по дорозі. Це були дні, коли по телебаченню показували людей з автоматами, а по вулиці ходили «зелені чоловічки». У мене в Міністерстві курортів сидів якийсь хрін без розпізнавальних знаків зі станковим кулеметом, поруч стояв міліціонер в українській формі. Зрозуміти, що відбувається, було дуже важко. Абсолютна більшість моїх знайомих переконували мене і себе, що Україна визнає те, що відбувається. Виглядало так, що в Києві ділили портфелі і їм не дуже було до Криму.

У вас не було враження, що росія намагається забрати Крим ― чи що Україна намагається Крим захистити?

Я бачив, що відбуваються жахливі події. Мабуть, всі вже забули і всім здається, що за Крим була боротьба. У ті часи потяги ходили до літа в Крим з Києва. У нас торгівля була. Крим назвали вільною економічною зоною. Меджліс кримськотатарського народу прийняв рішення і увійшов до складу уряду Аксьонова, делегувавши туди заступником Аксьонова пана [Ленура] Іслямова, тут я без претензій, мотиви Меджлісу були неодноразово пояснені суспільству. В той рік два мільйони українців зʼїздили на відпочинок. Можливо, тут знову я один щось не розумів, але навіть після захоплення Криму і до початку вторгнення на Донбас ситуація не виглядала такою, що Україна бореться за Крим, на превеликий жаль. Люди, які перейшли на бік росії, чиновники, силовики спокійно приїжджали в Київ у ті місяці, спокійно виїжджали в Європу.

Також є відео, де ви агітуєте за Партію регіонів у 2012 році. Чому?

Так, це справді був я. Я був членом цієї партії. Її підтримували мільйони людей, і вона посіла перше місце на тих виборах в Україні. У своїй виборчій програмі вона декларувала європейську інтеграцію. Але я розчарувався в брехуні Януковичі, який врешті втік. Він покидьок. А створював цю партію Петро Порошенко.

У 2016 році ви були радником міністра аграрної політики Олексія Павленка. Тоді його звинуватили у використанні «смотрящих» і викачуванні грошей з держпідприємств. Серед інших прізвищ назвали і вас. Ви дали інтервʼю «Економічній правді», де заперечили всі звинувачення. Чи було потім якесь розслідування, яке б довело вашу позицію або позицію ваших опонентів?

Я очолював офіс реформ — основним питанням було позбавити міністерство впливу на держпідприємства. Я був одним із авторів постанови Кабміну, яка зробила обовʼязковими конкурси на державні підприємства. Тоді в Мінагрополітики було 500 підприємств, їхні директори були дуже корумповані. Олексій Павленко ціннісна людина, справжній реформатор, крутий менеджер. Його позиція по відношенню до держпідприємств складалася з двох пунктів. Перший — усіх директорів наймати через конкурси. Друга — не стратегічні підприємства передати на приватизацію. Власне, так ми і зробили. Звичайно, був супротив і тиск, який виходив у медіа. Ми відкрито та спокійно відповідали на питання журналістів та пояснювали кроки Мінагрополітики.

Ексміністр агрополітики Олексій Павленко. Facebook

Потім ви працювали в НСТУ ― чим саме ви там займалися?

Я працював в «Олівці» двічі. Першим заступником генерального директора НСТУ. Директором тоді був Зураб [Аласанія]. Я займався адміністративними питаннями ― тобто питаннями всього, що не стосується контенту. Все, що стосується комфорту журналістів і всього іншого.