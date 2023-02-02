Журналіст «УП» Михайло Ткач оприлюднив фото начебто російського паспорта чиновника Міноборони Лієва. Він усе заперечує — коментар «Бабелю»

Тимчасовий виконувач обовʼязків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв заперечив інформацію «Української правди» про те, що у нього нібито знайшли російський паспорт.

У коментарі «Бабелю» Лієв наголосив, що у паспорті, оприлюдненому Михайлом Ткачем, навіть не його підпис.

«У мене немає і бути не може жодного паспорта, я завжди був громадянином України і не мав іншого громадянства, й навіть не подавався на подвійне громадянство. Крім того, я неодноразово проходив спецперевірки, бо мав доступ до державної таємниці», — наголосив Лієв у коментарі головному редактору «Бабеля» Євгену Спіріну.

Лієв зазначив, що на фото, оприлюдненому журналістами, не його фотографія та підпис.

«Моє прізвище написано з помилкою, воно англійською пишеться не так. Написано, що я народився в Москві. Я народився в Ухті, нібито російському місті. Насправді, якби Шабунін погуглив, то він би побачив, що це місто побудовано українцями, куди заслали мою бабусю і дідуся з-під Полтави за статтею супротиву радянській владі, і вони там проживали. Але в три рочки я переїхав у Крим і прожив свідоме життя в Криму», — наголосив він.

Чиновник також додав, що «подібне цькування шкодить дуже і вже нашкодило деяким програмам, які він вів як працівник департаменту військово-технічної політики, озброєння і військової техніки».

«Це дуже складні програми, і не можу говорити про них, на жаль або на щастя, телефоном. І одна з них програма по БпЛА — ударних дронах, а інше не можу говорити, і, звичайно, мій відхід не зруйнує програми, але сповільнить на кілька тижнів, поки триватиме передача справ», — додав Лієв