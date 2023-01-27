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Війна. Росія атакувала Україну з повітря, ППО збила всі безпілотники та 47 ракет, відбувся перший «фінансовий Рамштайн». День 338: онлайн

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Війна. Росія атакувала Україну з повітря, ППО збила всі безпілотники та 47 ракет, відбувся перший «фінансовий Рамштайн». День 338: онлайн

Місцеві жителі прибирають уламки будинку, який постраждав від російського удару в селі Глеваха на Київщині, 26 січня 2023 року.

Reuters / «Бабель»

Почалася триста тридцять восьма доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 26 січня — читайте тут.