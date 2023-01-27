Тексти Війна. Росія атакувала Україну з повітря, ППО збила всі безпілотники та 47 ракет, відбувся перший «фінансовий Рамштайн». День 338: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 27 січня 2023 Місцеві жителі прибирають уламки будинку, який постраждав від російського удару в селі Глеваха на Київщині, 26 січня 2023 року. Reuters / «Бабель» Почалася триста тридцять восьма доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 26 січня — читайте тут.