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Війна. Сили оборони України відійшли від Соледару, Україна отримає від Німеччини танки Leopard, а від США — Abrams. День 337: онлайн

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Війна. Сили оборони України відійшли від Соледару, Україна отримає від Німеччини танки Leopard, а від США — Abrams. День 337: онлайн

Український військовий запускає безпілотник неподалік Бахмуту в Донецькій області. Україна, 25 січня 2023 року.

Getty Images / «Бабель»

Почалася триста тридцять сьома доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 25 січня — читайте тут.