Тексти Війна. Сили оборони України відійшли від Соледару, Україна отримає від Німеччини танки Leopard, а від США — Abrams. День 337: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 26 січня 2023 Український військовий запускає безпілотник неподалік Бахмуту в Донецькій області. Україна, 25 січня 2023 року. Getty Images / «Бабель» Почалася триста тридцять сьома доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 25 січня — читайте тут.