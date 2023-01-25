Тексти Війна. США можуть відправити в Україну танки Abrams, а Німеччина — погодити передачу Leopard, Зеленський звільнив пʼятьох голів ОВА, а МАГАТЕ не знайшло зброї на українських АЕС. День 336: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:01, 25 січня 2023 Українські військові стріляють із САУ 2С7 «Піон» по позиціях росіян на передовій поблизу Бахмуту. Україна, 24 січня 2023 року. Reuters / «Бабель» Почалася триста тридцять шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 24 січня — читайте тут.