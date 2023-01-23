Тексти Війна. Військове керівництво отримало завдання створити резерви, Франція не виключає поставок Україні своїх танків Leclerc, а Італія готується передати системи ППО SAMP-T. День 334: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 23 січня 2023 Українські військові ремонтують бронетехніку неподалік міста Сіверськ на Донеччині, 21 січня 2023 року. Getty Images Почалася триста тридцять четверта доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 22 січня — читайте тут.