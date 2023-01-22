Тексти Війна. ЗСУ знищили вже 120 тисяч окупантів, ворожі диверсанти намагалися прорватися на Сумщину, США та союзники домовилися про обмеження цін на російські нафтопродукти. День 333: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 22 січня 2023 Український танк пересувається вулицями постраждалого від російських обстрілів Сіверська (Донецька область), 21 січня 2023 року. Spencer Platt / Getty Images Почалася триста тридцять третя доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 21 січня — читайте тут.