Тексти

Війна. ЗСУ знищили вже 120 тисяч окупантів, ворожі диверсанти намагалися прорватися на Сумщину, США та союзники домовилися про обмеження цін на російські нафтопродукти. День 333: онлайн

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Війна. ЗСУ знищили вже 120 тисяч окупантів, ворожі диверсанти намагалися прорватися на Сумщину, США та союзники домовилися про обмеження цін на російські нафтопродукти. День 333: онлайн

Український танк пересувається вулицями постраждалого від російських обстрілів Сіверська (Донецька область), 21 січня 2023 року.

Spencer Platt / Getty Images

Почалася триста тридцять третя доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 21 січня — читайте тут.