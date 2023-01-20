Тексти Війна. Союзники пообіцяли Україні ще більше зброї, Польща готова передати Leopard 2 без дозволу Німеччини, а росія продовжує ракетний терор українців. День 331: онлайн Автор: Софія Телішевська Дата: 00:00, 20 січня 2023 Українські військовослужбовці стоять біля житлового будинку, який обвалився від російських обстрілів. Бахмут, Донецька область. Reuters / «Бабель» Почалася триста тридцять перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 19 січня — читайте тут.