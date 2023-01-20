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Війна. Союзники пообіцяли Україні ще більше зброї, Польща готова передати Leopard 2 без дозволу Німеччини, а росія продовжує ракетний терор українців. День 331: онлайн

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Війна. Союзники пообіцяли Україні ще більше зброї, Польща готова передати Leopard 2 без дозволу Німеччини, а росія продовжує ракетний терор українців. День 331: онлайн

Українські військовослужбовці стоять біля житлового будинку, який обвалився від російських обстрілів. Бахмут, Донецька область.

Reuters / «Бабель»

Почалася триста тридцять перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 19 січня — читайте тут.